Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-merkez-bankasi-masa-ile-koca-ayi-temali-hatira-paralari-cikardi-1049970752.html
Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
Rusya Merkez Bankası bugün ünlü Rus çizgi film Maşa ile Koca ayı temalı 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkardı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T16:11+0300
2021-10-19T16:11+0300
dünya
rusya merkez bankası
maşa ile koca ayı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103153/94/1031539431_0:17:1001:580_1920x0_80_0_0_1f16693231f38b12f49ba861161a5eb9.png
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değerli ve değerli olmayan metallerden 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkarıldığı belirtildi.İki paranın üzerinde de tüm dünyada izlenme rekorları kıran Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerinin renkli görüntüleri yer alıyor.Çıkarılan hatıra paraları arasında 7 bin adet gümüş para olacak.Maşa ile Koca Ayı çizgi filminde yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.Parrot Analytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103153/94/1031539431_102:0:897:596_1920x0_80_0_0_69d8cf18df4c6c420d98b711569e824e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya merkez bankası, maşa ile koca ayı

Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı

16:11 19.10.2021
© YOUTUBEMaşa ile Koca Ayı
Maşa ile Koca Ayı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© YOUTUBE
Abone ol
Rusya Merkez Bankası bugün ünlü Rus çizgi film Maşa ile Koca ayı temalı 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkardı.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değerli ve değerli olmayan metallerden 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkarıldığı belirtildi.
İki paranın üzerinde de tüm dünyada izlenme rekorları kıran Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerinin renkli görüntüleri yer alıyor.
Çıkarılan hatıra paraları arasında 7 bin adet gümüş para olacak.
Maşa ile Koca Ayı çizgi filminde yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.
Parrot Analytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:43İspanya'da sahte yağdan zehirlenme felaketinin mağdurları, Prado Müzesi'nde 'intihar eylemi' yaptı
16:40Ford Otosan, yerli şanzıman geliştirdi
16:39İş insanı Özdemir Bayraktar'a veda
16:36Solunum güçlüğüne akıllı maske çözümü: Bluetooth'la kontrol ediliyor, kirli ve temiz havayı ayırıyor
16:36TÜGVA'dan yeni açıklama
16:30Danimarka'da Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine karşı toplanan imzalar meclise sunuldu
16:29Lavrov'dan Erdoğan'ın 'Dünya beşten büyüktür' mesajıyla ilgili açıklama: Onunla aynı fikirdeyim
16:28Şanlıurfa Belediyesi Squid Game'den ilham aldı; 'Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara'
16:24İran: Avcı uçakları ve helikopterler satın almak için Rusya'yla görüşüyoruz
16:17Sıfır otomobillerde fiyatlar değişti: Bir günde 72 bin TL fark
16:16Balotelli'den Menemenspor'a ziyaret
16:14Premier Lig kulüplerinden acil 'Newcastle' toplantısı
16:13Edirne'deki Bayır Deresi sağlığına kavuşuyor
16:13İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli
16:11Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı
16:03Kayınvalidesini 10 yerinden bıçakladı, tahliye edildi
16:00Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak: Novak Djokovic'in katılımı risk altında
15:59'Ronaldo, ManU'ya Zidane'ı önerdi' iddiası
15:35Çiğ köfteci, maliyeti artınca marulu dükkanda yetiştirmeye başladı
15:30İntihar iddiasıyla polis attığı konuma gitti: 'Yanlış anlaşıldı herhalde, Allah korkum var benim'