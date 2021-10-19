https://tr.sputniknews.com/20211019/rusya-merkez-bankasi-masa-ile-koca-ayi-temali-hatira-paralari-cikardi-1049970752.html

Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı

Rusya Merkez Bankası, Maşa ile Koca Ayı temalı hatıra paraları çıkardı

Rusya Merkez Bankası bugün ünlü Rus çizgi film Maşa ile Koca ayı temalı 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkardı. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:11+0300

2021-10-19T16:11+0300

2021-10-19T16:11+0300

dünya

rusya merkez bankası

maşa ile koca ayı

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, değerli ve değerli olmayan metallerden 3 ve 25 rublelik hatıra paraları çıkarıldığı belirtildi.İki paranın üzerinde de tüm dünyada izlenme rekorları kıran Maşa ile Koca Ayı çizgi filminin karakterlerinin renkli görüntüleri yer alıyor.Çıkarılan hatıra paraları arasında 7 bin adet gümüş para olacak.Maşa ile Koca Ayı çizgi filminde yaramaz bir kız çocuğu ile onun koruyucusu olan kültürlü ve bilgili bir ayının maceraları anlatılıyor.Parrot Analytics medya araştırmaları şirketine göre, Maşa ile Koca ayı okul öncesi çağı arasında dünyanın en çok talep gören çizgi filmi oldu.

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2021

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rusya merkez bankası, maşa ile koca ayı