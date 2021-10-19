https://tr.sputniknews.com/20211019/sandras-dagindaki-su-kaynaklarina-yakin-alanda-19-maden-ruhsati-verilmis-1049983705.html

'Sandras Dağı'nın etrafında su kaynaklarına yakın alanda 19 adet maden ruhsat alanı var'

'Sandras Dağı'nın etrafında su kaynaklarına yakın alanda 19 adet maden ruhsat alanı var'

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde onbinlerce ağacın kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sandras’ı Koruma Platformu’ndan Murat Demirci başlattıkları... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T22:03+0300

2021-10-19T22:03+0300

2021-10-19T22:35+0300

akşam postasi

çevreci

muğla

orman

köyceğiz

maden

ruhsat

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Sandras Dağı’ndaki su kaynaklarına yakın alanda 19 maden ruhsatı verilmiş Sandras Dağı’ndaki su kaynaklarına yakın alanda 19 maden ruhsatı verilmiş

Muğla Köyceğiz’de Sandras Dağı’ndaki 19 maden bölgesi için onbinlerce ağacın kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten çevreciler bir hukuk mücadelesi başlattı. Sandras’ı Koruma Platformu’ndan Murat Demirci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı.Murat Demirci'nin açıklamalarından ayrıntılar şöyle:“Sandras, Köyceğizin Kuzeyinde yer bu bölgenin en yüksek dağı. Etrafındaki ormanlar tüm yaşam için çok değerli. Sandras Dağı'nın etrafındaki büyükçe bir alanda 19 adet maden ruhsat alanı var. Bu madenlerin bazıları faal bazıları tekrardan bir başvuru ile faaliyete geçebilecek durumda. Efes Olivin şirketinin maden ruhsat alanı da bu bölgede. Şuanda şu kadar ağaç kesilecek deme şansımız yok ama tehlike oldukça büyük. Şirket kendi ocak işletme başvurusu sonucunda faaliyete başlarsa ağaçlar kesilecek.Bilirkişi raporu bekleniyorGökçeova bölgesinde de bir başkası var. Mantar gibi karşımıza çıkıyorlar. Her biriyle uğraşmak kolay olmuyor ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Kartal Gölü tabiat koruma alanı ve çok yakın zamanda doğal sit alanı şeklinde iki büyük bölge belirlenmiş durumda. Ocak ruhsatlarının bir kısmı bu bölgeyle de çatışıyor. Ruhsatlarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü buralar hassas alanlar ve koruma alanları.”

muğla

köyceğiz

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2021

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çevreci, аудио, muğla, orman, köyceğiz, maden, ruhsat