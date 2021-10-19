'Sandras Dağı'nın etrafında su kaynaklarına yakın alanda 19 adet maden ruhsat alanı var'

Sandras Dağı’ndaki su kaynaklarına yakın alanda 19 maden ruhsatı verilmiş
Sandras Dağı’ndaki su kaynaklarına yakın alanda 19 maden ruhsatı verilmiş
Muğla Köyceğiz’de Sandras Dağı’ndaki 19 maden bölgesi için onbinlerce ağacın kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten çevreciler bir hukuk mücadelesi başlattı. Sandras’ı Koruma Platformu’ndan Murat Demirci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı.Murat Demirci'nin açıklamalarından ayrıntılar şöyle:“Sandras, Köyceğizin Kuzeyinde yer bu bölgenin en yüksek dağı. Etrafındaki ormanlar tüm yaşam için çok değerli. Sandras Dağı'nın etrafındaki büyükçe bir alanda 19 adet maden ruhsat alanı var. Bu madenlerin bazıları faal bazıları tekrardan bir başvuru ile faaliyete geçebilecek durumda. Efes Olivin şirketinin maden ruhsat alanı da bu bölgede. Şuanda şu kadar ağaç kesilecek deme şansımız yok ama tehlike oldukça büyük. Şirket kendi ocak işletme başvurusu sonucunda faaliyete başlarsa ağaçlar kesilecek.Bilirkişi raporu bekleniyorGökçeova bölgesinde de bir başkası var. Mantar gibi karşımıza çıkıyorlar. Her biriyle uğraşmak kolay olmuyor ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Kartal Gölü tabiat koruma alanı ve çok yakın zamanda doğal sit alanı şeklinde iki büyük bölge belirlenmiş durumda. Ocak ruhsatlarının bir kısmı bu bölgeyle de çatışıyor. Ruhsatlarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü buralar hassas alanlar ve koruma alanları.”
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde onbinlerce ağacın kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sandras’ı Koruma Platformu’ndan Murat Demirci başlattıkları hukuk mücadelesini Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası'na değerlendirdi.
Muğla Köyceğiz’de Sandras Dağı’ndaki 19 maden bölgesi için onbinlerce ağacın kesilme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten çevreciler bir hukuk mücadelesi başlattı. Sandras’ı Koruma Platformu’ndan Murat Demirci Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yaşananları anlattı.
Murat Demirci'nin açıklamalarından ayrıntılar şöyle:
“Sandras, Köyceğizin Kuzeyinde yer bu bölgenin en yüksek dağı. Etrafındaki ormanlar tüm yaşam için çok değerli. Sandras Dağı'nın etrafındaki büyükçe bir alanda 19 adet maden ruhsat alanı var. Bu madenlerin bazıları faal bazıları tekrardan bir başvuru ile faaliyete geçebilecek durumda. Efes Olivin şirketinin maden ruhsat alanı da bu bölgede. Şuanda şu kadar ağaç kesilecek deme şansımız yok ama tehlike oldukça büyük. Şirket kendi ocak işletme başvurusu sonucunda faaliyete başlarsa ağaçlar kesilecek.
Bilirkişi raporu bekleniyor
Açtığımız dava sonucunda bilirkişi heyeti şirketin çalışma alanı içerisinde alan ziyaretinde bulundu ve biz de oradaydık. İşletme yapacakları alanı bilirkişi heyeti gezdi. İki maden sahası var ama firma ilginç bir şekilde sanki bir bölgeyi göstermek istemedi. Maden ocakları tam da Sandras dağından doğan Çayhisar deresinin sağ ve sol kenarında. Ocaklar işletmeye alındığında su kaynakları zarar görecek. Açtığımız dava şuanda olumlu gidiyor, bilirkişi heyetinin raporunu bekliyoruz.
Gökçeova bölgesinde de bir başkası var. Mantar gibi karşımıza çıkıyorlar. Her biriyle uğraşmak kolay olmuyor ama elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Kartal Gölü tabiat koruma alanı ve çok yakın zamanda doğal sit alanı şeklinde iki büyük bölge belirlenmiş durumda. Ocak ruhsatlarının bir kısmı bu bölgeyle de çatışıyor. Ruhsatlarının iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü buralar hassas alanlar ve koruma alanları.”