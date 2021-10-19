Siirt’te ceza kesilen sürücü motosikletini ateşe verdi

Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları motosiklet sürücüsü H.İ.’den evraklarını istedi.Plakasız motosikletiyle kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, bu yüzden H.İ'ye ceza yazdı. Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, motosikleti ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
Siirt'te eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan motosiklet sürücüsü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini yaktı
Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları motosiklet sürücüsü H.İ.’den evraklarını istedi.
Plakasız motosikletiyle kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti.
Ekipler, bu yüzden H.İ'ye ceza yazdı. Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, motosikleti ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.