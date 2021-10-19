https://tr.sputniknews.com/20211019/siirtte-ceza-kesilen-surucu-motosikletini-atese-verdi----1049953327.html

Siirt’te ceza kesilen sürücü motosikletini ateşe verdi

Siirt’te ceza kesilen sürücü motosikletini ateşe verdi

Siirt'te eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan motosiklet sürücüsü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini yaktı 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T03:06+0300

2021-10-19T03:06+0300

2021-10-19T03:06+0300

yaşam

siirt

motorsiklet

ateşe vermek

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Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulamasında durdurdukları motosiklet sürücüsü H.İ.’den evraklarını istedi.Plakasız motosikletiyle kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, bu yüzden H.İ'ye ceza yazdı. Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, motosikleti ateşe verdi. Yangın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürülürken, motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

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siirt, motorsiklet, ateşe vermek