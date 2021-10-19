https://tr.sputniknews.com/20211019/teknoloji-devi-xiaomi-elektrikli-otomobil-icin-seri-uretim-tarihi-verdi-1049967657.html

Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi

Teknoloji devi Xiaomi, elektrikli otomobil için seri üretim tarihi verdi

Çinli teknoloji devi Xiaomi, kısa süre önce duyurduğu projesi için seri üretim tarihi verdi. Şirket 2024'te elektrikli otomobilleri üretmeyi hedefliyor. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T14:20+0300

2021-10-19T14:20+0300

2021-10-19T14:20+0300

ekonomi

çin

apple

google

elektrikli otomobil

xiaomi

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Elektrikli otomobillerin seri üretimi hakkında açıklama yapan şirketin CEO'su Lei Jun, 2024'ün ilk yarısında seri üretime geçmeyi hedeflediklerini duyurdu. CEO'nun yatırımcılarla bir araya geldiği toplantıda yaptığı bu açıklama daha sonra Weibo'da doğrulandı. Weibo, Çin'in yerli Twitter'ı olarak biliniyor. Xiaomi hisseleri doğrulama haberinin ardından yüzde 5 yükseliş gösterdi. NTV'de yer alan habere göre, elektrikli otomobillerin Türkiye'de satılıp, satılmayacağı konusunda bir bilgilendirme bulunmuyor.Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mart ayında elektrikli otomobillere 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklamıştı. Ağustos ayında resmi başvuruları tamamlayan Xiaomi elektrikli otomobil bölümü için işletme kaydını almıştı.Şirketin otomobili tek başına mı üreteceği yoksa bir üreticiyle mi anlaşacağı henüz açıklanmadı. Xiaomi, Ağustos ayında önemli bir satınalma da gerçekleştirmişti. Çinli dev, otonom sürüş girişimi Deepmotion’ı 77 milyon dolara bünyesine katmıştı. Otonom ve elektrikli otomobil piyasasındaki rekabet giderek artıyor. Google ve Apple'ın da otomobil üretmek için çalışmalar yürüttüğü biliniyor.

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çin, apple, google, elektrikli otomobil, xiaomi