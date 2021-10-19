https://tr.sputniknews.com/20211019/tir-suruculerinin-yol-verme-inatlasmasi-kazayla-bitti-1049951752.html

TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

TIR sürücülerinin 'yol verme' inatlaşması kazayla bitti

Ankara'da sürücüleri trafikte birbirine yol vermemek için inatlaşan iki TIR'ın çarpıştığı kaza cep telefonu ile görüntülendi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T01:28+0300

2021-10-19T01:28+0300

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türkiye

ankara

istanbul

tir

kaza

yol

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Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Ankara yolu üzerindeki Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi.İstanbul yönüne giden iki TIR'ın sürücüsü, yol verme konusunda inatlaştı. Yolun iki şeridini kapatıp yan yana ilerleyen iki TIR'ın dorseleri bu sırada zaman zaman birbirine temas etti. Trafiği tehlikeye sokan iki sürücü, 15 dakika boyunca bu şekilde seyretti. İki TIR, sürücülerinin inatlaşması sonucu çarpıştı. TIR'ların çarpışma anı, bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hasarlı kaza nedeniyle yol kısı süre ulaşıma kapandı.

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ankara, istanbul, tir, kaza, yol