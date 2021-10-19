https://tr.sputniknews.com/20211019/turkiyeden-bir-hacker-trumpin-sitesinin-bir-bolumunu-hackledi-1049963584.html

'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'

'Türkiye’den bir hacker, Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi'

Türkiye’den olduğu tahmin edilen bir hackerın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın internet sitesinin bir bölümünü hacklediği, sitede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T12:44+0300

2021-10-19T12:44+0300

2021-10-19T12:44+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

donald trump

hacker

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VICE News sitesinin aktardığına göre, Türkiye’den olduğu tahmin edilen bir hacker Trump’ın sitesinin bir bölümünü hackledi.Söz konusu sayfanın Trump’a destek amaçlı olarak, eylem çağrıları, dilekçe veya soru-cevap uygulamaları için kullanıldığı aktarılıyor.Sayfada ayrıca İngilizce ve Türkçe olarak Kuran’daki bir sureden olan “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da onlara kendilerini unutturdukları gibi olmayın. Onlar yoldan çıkmışlardır” ifadelerine yer verildi.Sitede ayrıca korsan faaliyetin RootAyyıldız rumuzlu hacker tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Sayfada Erdoğan’ın yer aldığı, milliyetçi nitelikli bir YouTube videosu da yayınlandı.Hacker, VICE’a yaptığı açıklamada sayfayı SSTI yöntemi ile hacklediğini, sayfanın bu bölümünün üç aydır kendi kontrolünde olduğunu ifade etti.RootAyyıldız, “Ben aktivist bir hackerım. Web siteleriyle uzun süre uğraşıyorum ve sesimin duyulması için bunu yapıyorum” dedi.VICE’ın haberinde ise bu tür müdahalelerin çok deneyimli olmayan, sayfanın içeriğini değiştirmeyi başaramayan hackerlar tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. RootAyyıldız’ın daha önce de benzer saldırılarda bulunmuş olabileceği aktarılıyor.Trump’ın sözcüleri ise VICE’ın konuyla ilgili sorularına yanıt vermedi.

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recep tayyip erdoğan, donald trump, hacker