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https://tr.sputniknews.com/20211019/video-oyun-saticisi-gamestop-raporu-17-dolar-olan-hisse-fiyati-400-dolara-kadar-nasil-cikti-1049952881.html
Video oyun satıcısı GameStop raporu: 17 dolar olan hisse fiyatı 400 dolara kadar nasıl çıktı
Video oyun satıcısı GameStop raporu: 17 dolar olan hisse fiyatı 400 dolara kadar nasıl çıktı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu GameStop raporunu yayımladı. Raporda, GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatının 400 dolara kadar... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T02:54+0300
2021-10-19T02:55+0300
ekonomi
abd
hisse
gamestop
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Amerikan borsasında GameStop dalgasına ilişkin beklenen raporunu yayımladı.Söz konusu raporda, ocak ayında sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının GameStop hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma değerlendirildi.SEC'in raporunda, GameStop hissesindeki olağandışı oynaklığa rağmen piyasanın temel altyapısının sağlam kaldığı belirtildi.Raporda, GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatının 400 dolara kadar çıkmasının ana nedeninin ''açığa satış' olmadığı, yatırımcılar arasında GameStop'a yönelik olumlu hissiyatın hisse fiyatındaki artışta etkili olduğu aktarıldı.Bazı yatırım fonlarının GameStop hissesinde 'kısa pozisyon' yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin ise hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.Raporda, spekülatörlerin sosyal medyayı GameStop şirketi üzerinde olumlu bir duygu oluşturmak için kullanıp kullanmadığı ve hedge fonların hisse senedi alım satımı yapılan Robinhood ve Interactive Brokers gibi platformlara GameStop hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirmeleri için baskı yapıp yapmadığına dair konuların ele alınmaması dikkati çekti.Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, ocak ayının son haftasında GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti.Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla 'açığa satılan' yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti.Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden açığa satış yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı.Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu.
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abd, hisse, gamestop

Video oyun satıcısı GameStop raporu: 17 dolar olan hisse fiyatı 400 dolara kadar nasıl çıktı

02:54 19.10.2021 (güncellendi: 02:55 19.10.2021)
© REUTERS / Nick ZieminskiGameStop
GameStop - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Nick Zieminski
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu GameStop raporunu yayımladı. Raporda, GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatının 400 dolara kadar çıkmasının ana nedeninin 'açığa satış' olmadığı aktarıldı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Amerikan borsasında GameStop dalgasına ilişkin beklenen raporunu yayımladı.
Söz konusu raporda, ocak ayında sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının GameStop hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma değerlendirildi.
SEC'in raporunda, GameStop hissesindeki olağandışı oynaklığa rağmen piyasanın temel altyapısının sağlam kaldığı belirtildi.
Raporda, GameStop'ın daha önce 17 dolar civarında olan hisse fiyatının 400 dolara kadar çıkmasının ana nedeninin ''açığa satış' olmadığı, yatırımcılar arasında GameStop'a yönelik olumlu hissiyatın hisse fiyatındaki artışta etkili olduğu aktarıldı.
Bazı yatırım fonlarının GameStop hissesinde 'kısa pozisyon' yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalıştığı yönündeki iddialara ilişkin ise hiçbir kanıt bulunamadığı kaydedildi.
Raporda, spekülatörlerin sosyal medyayı GameStop şirketi üzerinde olumlu bir duygu oluşturmak için kullanıp kullanmadığı ve hedge fonların hisse senedi alım satımı yapılan Robinhood ve Interactive Brokers gibi platformlara GameStop hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirmeleri için baskı yapıp yapmadığına dair konuların ele alınmaması dikkati çekti.
Amerikan borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çekişme, ocak ayının son haftasında GameStop hisselerindeki işlemlerle gündeme gelmişti.
Yaşadığı ekonomik sıkıntılarla borsa değeri düşen ABD'li video oyun satıcısı GameStop, geçen yıl sonu itibarıyla hisseleri en fazla 'açığa satılan' yani yatırımcıların daha da düşeceğini tahmin ettiği hisseler arasına girmişti.
Yatırım fonlarından Melvin Capital, GameStop'ın geçen yıl 17-18 dolar civarında olan hisselerinden açığa satış yöntemiyle fiyatların düşüşünden para kazanmaya çalışmış ancak sosyal medya platformu Reddit'te bir araya gelen yatırımcı grubu bu durumu fark ederek örgütlü şekilde hisse senedinde alıma geçmişti.
WallStreetBets adlı forum üzerinden organize olan amatör yatırımcılar, GameStop hisselerini alarak fiyatını yükseltirken, daha önce 17-18 dolar civarında olan hisse fiyatı 400 doları aşmıştı.
Wall Street'in büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla geçen ay yaklaşık yüzde 1700 değer kazanarak, yatırım şirketlerinin zarar etmesine neden olmuştu.
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