https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-saglik-bakani-yardimcisi-rachel-levine-ulkenin-ilk-acik-trans-oramirali-oldu-1050022243.html

ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkenin ilk açık trans oramirali oldu

ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkenin ilk açık trans oramirali oldu

ABD yönetimi salı günü, ülkenin 8 üniformalı hizmetinden birinde, ülkenin ilk açık trans oramiraline yemin ettirdi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T22:40+0300

2021-10-20T22:40+0300

2021-10-20T22:40+0300

dünya

abd

lgbt

trans

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050022187_0:0:2256:1270_1920x0_80_0_0_121d8ee7e587defbe74cc7167712a575.jpg

Independent Türkçe için Kerim Çelik'in çevirdiği habere göre, hali hazırda ABD'nin halk sağlığından sorumlu Sağlık Bakanı Yardımcısı görevini yürüten Rachel Levine, Kovid veya doğal felaketler gibi sağlık krizlerine müdahale için hükümete bağlı sağlık çalışanlarını gönderen 6 bin kişilik ABD Halk Sağlığı Hizmeti Birliği'nde amiral oldu.Levine, salı günkü açıklamasında, "Kovid-19'un bu karanlık günlerinde bir yol gösterici olmaya hazır biçimde, size ve bu büyük ulusa hizmet için çalışarak bu üniformayla karşınızda duruyorum" dedi:1889'da kurulan Birlik, ülkenin araştırma gemilerine kılavuzluk yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi Muvazzaf Subay Birliği ve diğer 6 askeri hizmetiyle beraber ülkenin 8 üniformalı hizmeti arasında yer alıyor.Amiral Levine konuşmasına şöyle devam etti:Sağlık yetkilileri ve çeşitlilik savunucuları atamayı kutladı.Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Xavier Becerra, yaptığı açıklamada "Amiral Levine'in ilk açık trans oramiral olarak tarihi ataması ülkece eşitlik doğrultusunda ileriye atılmış dev bir adımdır" dedi.GLAAD isimli STK da, "Bir kez daha tarih yazdığı için Dr. Rachel Levine'e tebrikler" açıklamasında bulundu.Bazı muhafazalar ise habere sert tepki gösterdi. Judicial Watch adlı muhafazakar hukuk grubunun başkanı Tom Fitton, atamayı "halk sağlığı hizmetleriyle kota siyaseti yapmak" diye niteledi.Pensilvanya eyaletinin eski sağlık bakanı olan Dr. Levin, Pensilvanya Eyalet Üniversitesi Milton S. Hershey Tıp Merkezi'nde önde gelen bir doktordu. Dr. Levin'in çalışmaları, LGBT+ topluluğundan hastaların katıldığı kolaylaştırma gruplarını içeriyordu. Amiral Levin, 2011'de cinsiyet değiştirmişti.Joe Biden, yönetiminin ABD tarihinin en çeşitlisi olacağı sözünü vermişti.ABD Başkanı aralıkta, "Size söz veriyorum, herkesi (Asya-Amerikalı, Afro-Amerikalı, Latin, LGBTQ) temsil eden en çeşitli kabineyi göreceksiniz" demişti.Şimdiye kadar temsilde, Kamala Harris'in ilk siyahi ve Güney Asya kökenli başkan yardımcısı olması gibi kayda değer adımlar atıldı. Biden'ın kurum adaylarının yüzde 58'i kadınlardan oluşurken, kabinesi de ilk kadın Hazine Bakanı'nı, ilk Amerikan Yerlisi İçişleri Bakanı'nı ve beyaz olmayan ilk kadın Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı'nı içeriyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, lgbt, trans