https://tr.sputniknews.com/20211020/abdulkadir-selvi-kilicdaroglunda-ozguven-zehirlenmesi-1049992951.html

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, özgüven zehirlenmesi işaretleri vermeye başladı

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu, özgüven zehirlenmesi işaretleri vermeye başladı

Abdulkadir Selvi, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler iddialarını ortaya atarak hata yaptığını söyledi. Selvi, Kılıçdaroğlu'nun memurları da... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T09:32+0300

2021-10-20T09:32+0300

2021-10-20T09:34+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

chp

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

abdulkadir selvi

ekrem imamoğlu

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlayan iki ekip olduğunu belirtti ve "Biri başarılı bulduğum videoları hazırlayanlar. Diğeri ise daha üstte bir strateji ekibi. Cumhurbaşkanı adaylığında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın önüne geçmesi için taktikler veriyorlar. Başarılı da oldular. Anketlerde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’ndan 7-8 basamak aşağıda çıkan Kılıçdaroğlu, hızlı bir tırmanışa geçti. Liderleri hazırlayan ekiplerinin olması, onların akil insanlardan oluşması kadar güzel bir şey yok. Ecevit’i ortaya çıkaran “Mülkiyeliler” olarak bilinen ekipti. Buraya kadar bir sorun yok. Bir süredir Kılıçdaroğlu’nun söylemi değişti, yürüyüşü değişti. Daha çok emir kipiyle konuşmaya başladı. Ama bir noktadan sonra özgüven zehirlenmesi işaretleri vermeye başladı. Son haftada iki büyük hata yaptı" dedi.Kılıçdaroğlu'nun ilk olarak siyasi cinayetler iddiasını ortaya atarak hata yaptığını öne süren Selvi, şunları kaydetti:'Memurları tehdit etti'Abdulkadir Selvi, Kılıçdaorğlu'nun memurları tehdit ettiğini de iddia etti ve "Memurları tehdit etti. Dün CHP grubunu izledim. Aynı tehditlerini sürdürdü. Belli oldu Kılıçdaroğlu seçim kazanmak istemiyor. Tehdit ettiğin insanlar sana oy verir mi? Kılıçdaroğlu’nu dinlerken AK Parti’ye çalışıyor diyemeyeceğim ama bu üslubuyla İYİ Parti’ye hizmet ediyor diye düşündüm. Tehdit dilinin CHP’ye kazandırmayacağı kesin. Zaten geniş kitleler CHP’ye ürkek bakıyor. Bu üslup, CHP hafızasının tazelenmesine, eski korkuların ortaya çıkmasına ve geniş kitlelerin CHP’den uzak durmasına yol açar. AK Parti’den kopan kararsızlar kendilerini tehdit eden CHP’ye niye gitsin? Kılıçdaroğlu, 18 Ekim’i bir milat olarak ilan ettiğini, devlet memurlarından bu tarihten itibaren verilen kanunsuz emirleri yerine getirmemelerini ve hırsızlığa bulaşmamalarını istediğini söyledi" dedi.

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recep tayyip erdoğan, chp, kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, abdulkadir selvi, ekrem imamoğlu