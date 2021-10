https://tr.sputniknews.com/20211020/aksener-su-anda-merkez-bankasinin-net-rezervi-eksi-43-milyar-dolar-1049996203.html

Akşener: Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar

Akşener: Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, "Şu anda Merkez Bankası'nın net rezervi eksi 43 milyar dolar" dedi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, "Milletimiz perişan oluyor. Maliye Bakanı zaten ortada yok. Sen ise sadece seyrediyorsun. Merkez Bankası Başkanı seyrediyor. Bu arkadaş bir de çıkmış '125 milyar dolar rezervimiz var' diyor. Madem o kadar rezervin var müdahale etsene. Niye doların artışına seyirci kalıyorsun. Edemez. Çünkü rezervler Merkez Bankası’nın değil. 128 milyar doları çatır çatır yediler. Merkez Bankası da tam takır kuru bakır kaldı. Merkez Bankası’nın net rezervi maalesef eksi 43 milyar dolar. Her seferinde söyledik, uyardık, bugün burada yine tekrar ediyorum. Merkez Bankası gücünü itibarından alır, itibarı da bağımsızlığından gelir. Türkiye’nin en güzide kurumunda ne bağımsızlık kaldı ne de itibar" ifadelerini kullandı.Akşener'in TBMM'deki konuşmasından satırbaşları şöyle:-Sayın Erdoğan, partili cumhurbaşkanı olarak göreve geldiğinden bu yana ülkemizin dış borcu 2 trilyon lira arttı. Peki bu borç nasıl ödenecek? Fiyatlar artacak öyle ödenecek. Bizlerin cebinden çıkan para ile ödenecek. Onların cebinden kuruş çıkmayacak. Faturayı millet olarak hepimiz ödeyeceğiz.-Üç yıl önce Erdoğan faizle nasıl mücadele edilir gösterecekti. Bugün ülkemizde devletin bankaları onun yetkisi, medyanın büyük çoğunluğu onun kontrolünde, bağımsız olması gereken Merkez Bankası bile onun yetkisinde. Peki ya etki? Dolar 10 liraya koşuyor, çiftçi, esnaf, emekli perişan. İşte size Partili Cumhurbaşkanlığı ile uçan Türkiye. Normalde 4 sene görev süresi olan Merkez Bankası başkanları Erdoğan sayesinde mevsimlik işçi oldular. Her sezona yeni bir başkanla giriyoruz.-Vakit Türkiye vaktidir diye iş başına gelenlerin artık bu milletin yakasından düşme vakti geldi de çattı. Haydi sayın Erdoğan, vakit tamam. Çırpınmanın çamura yatmanın alemi yok. Artık vakit hesap, seçim vakti. Artık vakit iyilerin vakti.-AK Parti’nin başımıza bela ettiği bu ucube sistem nedeniyle Türkiye bugün istihdam kriziyle karşı karşıya. 2018 yılından bu yana çalışan kişi sayımız 667 bin azaldı. İşsiz sayımız da 678 bin arttı. İş gücüne katılma oranımız 2.5 puan azaldı.-Özel sektörde işten çıkarılan her 100 kişiye karşılık kamuda 109 kişi işe alınmış.-TÜGVA gibi ne dolaplar çevirdiği daha yeni açığa çıkmaya başlayan vakıf görünümlü alengirli yapılar güçlenmeye başlıyor.

