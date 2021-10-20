https://tr.sputniknews.com/20211020/avrupa-parlamentosu-sakharov-odulunu-navalniye-verdi-1050017502.html

Avrupa Parlamentosu, Sakharov Ödülü'nü Navalnıy'e verdi

Avrupa Parlamentosu, Sakharov Ödülü'nü Navalnıy'e verdi

Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Saharov Ödülü'nü Aleksey Navalnıy'ye verdiği bildirildi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:28+0300

2021-10-20T19:28+0300

2021-10-20T19:28+0300

dünya

rusya

ab

avrupa halk partisi birliği (epp)

ödül

blogger

muhalif

aleksey navalnıy

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Avrupa Parlamentosu’nun siyasi gruplarından Avrupa Halk Partisi’nden (EPP) yapılan açıklamada, AP’nin bu yılki Sakharov Ödülü’nü Aleksey Navalnıy’e verdiği belirtildi.EPP’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rus muhalif Aleksei Navalnıy, 2021 Sakharov Ödülü'nün sahibi oldu” denildi.Sakharova Ödülü aday listesinde Navalnıy dışında, Afgan kadınları ve Bolivya'dan bir insan hakları aktivisti yer alıyordu.Ödül töreninin 15 Aralık'ta Strazburg'daki AP Genel Kurul’unda düzenlenmesi bekleniyor.Avrupa Parlamentosu, her yıl akademisyen Andrey Sakharov Ödülü'nü, Avrupalı parlamenterlerin ‘insan hakları ve temel Avrupa değerlerinin korunmasına katkıda bulunduklarını’ düşündükleri kişi ve kuruluşlara veriyor. Geçen yıl Belaruslu kadınlara takdim edilen Sakharov Ödülü, ilk kez 1988’de verilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210917/apple-ve-google-navalniy-adli-taktik-oy-kullanma-uygulamasini-kaldirdi-1048999893.html

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rusya, ab, avrupa halk partisi birliği (epp), ödül, blogger, muhalif, aleksey navalnıy