Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımı alıntılayarak, "9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" dedi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu."
Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında ise şu ifadeler yer almıştı:
"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak, Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar"
Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim.
Bugün;
📌Ücretsiz internet sağladık 📌İETT otobüs seferleri artırıldı 📌Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak 📌Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar pic.twitter.com/hBaqKDL78k