Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211020/bakan-kasapoglundan-ibbye-otobus-seferleri-talebini-yerine-getirmek-icin-mizansene-gerek-yoktu-1050021658.html
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu
Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T22:22+0300
2021-10-20T22:28+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
mehmet muharrem kasapoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104160/06/1041600682_0:117:1200:792_1920x0_80_0_0_36073f3e731f6738001be5925c1082a3.jpg
Bakan Mehmet Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında ise şu ifadeler yer almıştı:
https://tr.sputniknews.com/20211020/istanbul-kanuni-sultan-suleyman-kyk-yurdunda-ogrencilerden-eylem-1049989810.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104160/06/1041600682_0:4:1200:904_1920x0_80_0_0_ad17ff0c40f2af27c11fe5d21b162d6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gençlik ve spor bakanlığı, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, mehmet muharrem kasapoğlu

Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu

22:22 20.10.2021 (güncellendi: 22:28 20.10.2021)
© AA / Ahmet İzgi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA / Ahmet İzgi
Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımı alıntılayarak, "9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" dedi.
Bakan Mehmet Kasapoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu."
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımında ise şu ifadeler yer almıştı:

"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak, Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar"

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurtlardan biri olan KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nda hazırlıklar tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
TÜRKİYE
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda öğrencilerden eylem
02:51
600000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:49Bakan Koca: Artık vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız
22:46Prof. Dr. Naci Görür'den Van'daki depremlere ilişkin açıklama
22:40ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Rachel Levine, ülkenin ilk açık trans oramirali oldu
22:36Cem Gürdeniz, yurt dışı yasağından dolayı Fransa'daki 'Doğu Akdeniz' konulu konferansa katılamayacak
22:30CHP'nin TÜGVA önerisi TBMM'de reddedildi
22:22Bakan Kasapoğlu'ndan İBB'ye: Otobüs seferleri talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu
22:16Son 24 saatte 29 bin 760 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, 214 kişi hayatını kaybetti
22:11Dolar 9.2 TL'nin altında
22:08Maske takmasını söyleyen doktora saldırmıştı: 6 bin 180 lira adli para cezasına çarptırıldı
22:05Bakan Koca: Her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz
21:49Bilim insanları olası nükleer savaşın yol açacağı yıkıcı sonuçlara dikkat çekti
21:41Cihat Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı
21:3715 metrelik uçurumdan uçan alkollü sürücü: Ölmediğim için pişmanım
21:36İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı
21:12Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan hayatını kaybetti
21:02Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü
20:56Türk bilim insanları ağız gargarasıyla koronavirüs testi geliştirdi
20:46Bu ülkeler yüzünden yeni dünya savaşı çıkabilir: Listede Türkiye de var
20:36Rize'de heyelan anı kamerada
20:33ABD’de liseye düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişiyi öldüren saldırgan, suçlamaları kabul etti