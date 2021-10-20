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Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü
Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T21:02+0300
2021-10-20T21:18+0300
yaşam
şanlıurfa
sosyal medya
canlı yayın
düşmek
balıklıgöl
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Şanlıurfa Balıklıgöl’de cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kişi, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan adamı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir kişi tarafından kaydedildi.
şanlıurfa
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şanlıurfa, sosyal medya, canlı yayın, düşmek, balıklıgöl

Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü

21:02 20.10.2021 (güncellendi: 21:18 20.10.2021)
© İHACanlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü
Canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İHA
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Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa Balıklıgöl’de cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kişi, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan adamı çevredekiler suya atlayarak kurtardı.
Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir kişi tarafından kaydedildi.
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