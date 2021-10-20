Şanlıurfa Balıklıgöl’de cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kişi, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan adamı çevredekiler suya atlayarak kurtardı. Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir kişi tarafından kaydedildi.
Şanlıurfa’da bir şahıs, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaparken Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınan şahsı, çevredekiler suya atlayarak kurtarırken, yaşananlar başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Şanlıurfa Balıklıgöl’de cep telefonuyla sosyal medya üzerinde yayın yapan bir kişi, geri geri gittiği sırada Balıklıgöl’e düştü. Suda çırpınmaya başlayan adamı çevredekiler suya atlayarak kurtardı.
Büyük uğraşlar sonucu sudan çıkartılan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yaşanan olay başka bir kişi tarafından kaydedildi.