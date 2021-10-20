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Diyarbakır'da 'iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası: 11 yaralı
Diyarbakır'da 'iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası: 11 yaralı
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde fırın sahibinin, aracını park eden kişiye 'İş yerinin önüne neden park ettin' diye tepki göstermesiyle çıkan tartışma, bıçak ve... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T02:59+0300
2021-10-20T02:59+0300
türkiye
diyarbakır
kavga
park
yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 11 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Reyhan parkı yakınlarında meydana geldi.Mahallede bulunan fırının önünde aracıyla park eden ismi öğrenilemeyen kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre fırın sahibinin "İş yerinin önünde neden park ettin" diye tepki göstermesi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı.kavga sırasında, bıçak ve sopaların kullanıldı. İki grup sokak aralarına kaçarak kavgaya devam etti.İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay bölgesine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafları yatıştırmakta zor anlar yaşayan polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.Sağlık ekipleri ise bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan 11 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Hastanelerin çevresinde önlem alındıPolis ekipleri yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresi ile mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması içen geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.Bu arada polisin olay yerinde yaptığı çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanırken, olay yerindeki görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
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diyarbakır, kavga, park, yaralı

Diyarbakır'da 'iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası: 11 yaralı

02:59 20.10.2021
© DHADiyarbakır'da iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası
Diyarbakır'da iş yerinin önüne neden park ettin' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde fırın sahibinin, aracını park eden kişiye 'İş yerinin önüne neden park ettin' diye tepki göstermesiyle çıkan tartışma, bıçak ve sopalı kavgaya dönüştü. 11 kişinin yaralandığı kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, araç park etme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 11 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Reyhan parkı yakınlarında meydana geldi.
Mahallede bulunan fırının önünde aracıyla park eden ismi öğrenilemeyen kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İddiaya göre fırın sahibinin "İş yerinin önünde neden park ettin" diye tepki göstermesi üzerine çıkan kavgaya tarafların yakınları da katıldı.
kavga sırasında, bıçak ve sopaların kullanıldı. İki grup sokak aralarına kaçarak kavgaya devam etti.
İhbar üzerine bölgeye Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve sağlık ekibi sevk edildi. Zırhlı araçlarla olay bölgesine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için uzun süre uğraştı. Tarafları yatıştırmakta zor anlar yaşayan polis, havaya ateş ederek kavgayı sonlandırdı.
Sağlık ekipleri ise bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan 11 kişiye müdahale etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hastanelerin çevresinde önlem alındı

Polis ekipleri yaralıların bulunduğu hastanelerin çevresi ile mahallede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması içen geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Bu arada polisin olay yerinde yaptığı çalışmada kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanırken, olay yerindeki görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, soruşturmayı sürdürüyor.
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