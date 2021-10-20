Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211020/dolar-92-tlnin-altinda-1050021428.html
Dolar 9.2 TL'nin altında
Dolar 9.2 TL'nin altında
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan ve 9.33 seviyesini görerek rekor tazeleyen dolar kuru 9.2'nin altına indi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T22:11+0300
2021-10-20T22:11+0300
2021-10-20T22:24+0300
ekonomi
dolar
euro
döviz
kur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166363_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_3131fa8a92f3078098c18bf0e8b924e6.jpg
Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru bugün (22:05) itibariyle 9.2'nin altına indi.Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9,27'yi aşarak başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazelemişti.Euro ise 10.75 lira seviyesinden güne başlamış, 10.83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1045166363_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_4043fe0485d7ec0bcbbbe241d8e97502.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, euro, döviz, kur
Dolar 9.2 TL'nin altında 22:11 20.10.2021 (güncellendi: 22:24 20.10.2021)
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan 9.27'yi aşarak başlayan ve 9.33 seviyesini görerek rekor tazeleyen dolar kuru 9.2'nin altına indi.
Üst üste 7 işlem gününde rekor kıran ve haftaya da yükselişle başlayan dolar kuru bugün (22:05) itibariyle 9.2'nin altına indi.
Yeni haftanın ilk işlem gününde tarihi zirvesi olan
9,27'yi aşarak
başlayan dolar, 9.33 seviyesini görerek rekor tazelemişti.
Euro ise 10.75 lira seviyesinden güne başlamış, 10.83' ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.