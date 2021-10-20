Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Belözoğlu, "Takımdaki bu beraberliği sezona yaymak istiyoruz. Bunu amaç edindik. Hem tecrübemiz hem enerjimiz var. Kazanarak devam etmek, kazanmayı en büyük alışkanlık haline getirmek en büyük amacım" ifadelerini kullandı.'Tamamen Aykut Hoca'nın eseri'Belözoğlu, şöyle devam etti:
Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Elimde geniş, iyi bir kadro var. Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım, fizik olarak iyi takım devraldık" dedi.
Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Belözoğlu, "Takımdaki bu beraberliği sezona yaymak istiyoruz. Bunu amaç edindik. Hem tecrübemiz hem enerjimiz var. Kazanarak devam etmek, kazanmayı en büyük alışkanlık haline getirmek en büyük amacım" ifadelerini kullandı.
'Tamamen Aykut Hoca'nın eseri'
Belözoğlu, şöyle devam etti:
"Elimde geniş, iyi bir kadro var. Aykut Hoca'ya teşekkür etmek lazım, fizik olarak iyi takım devraldık. Her oyuncuya ayrı ayrı değer veriyoruz.
Oyunu önde oynama isteğimiz, belki bizim kattığı şeyler olabilir. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen Aykut Hoca'nın eseri. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız bir sezon olur umarım."