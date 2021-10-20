Emre Belözoğlu: Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum

Oyunu önde oynama isteğimiz, belki bizim kattığı şeyler olabilir. Fiziksel değerlerin iyi olması tamamen. Ne olursa olsun, her maçın ayrı senaryosu olduğuna inanarak her maçı kazanmak istiyoruz. İyi bir kadro var. Karşılığını alacağımız bir sezon olur umarım."