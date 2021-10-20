Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bir sokağa Atatürk'ün adının verilmesi planlanıyor

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Türk Milleti Sokağı'na Türkiye'nin kurucusu Atatürk'ün adının verilmek istenmesi tartışma yarattı.Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, konuya açıklık getirerek, sokağın adının Endonezya hükümeti veya Cakarta bölgesel hükümeti tarafından belirlenmediğini ifade etti.Sokağa Atatürk adının diplomatik görgü kuralları uyarınca verileceğini belirten büyükelçi, "Sokağın adını daha sonra Türk hükümeti belirleyecek. Bunun için hala resmi teklif bekliyoruz" dedi.İkbal, Türkiye'nin önereceği her ismin bu ülkenin hükümetinin ve halkının isteğine bağlı olacağını da sözlerine ekledi.Diğer yandan sözgelimi adım, Müslüman çoğunluğun yaşadığı Endonezya'daki İslamcı tarafların tepkisini çekti.Ülkenin İslamcı muhalefet partisi, Atatürk'ün laik bir ülke lideri olması gerekçesiyle plana karşı çıktı.Daha önce Türkiye, Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağa, Endonezya'nın eski devlet başkanlarından Ahmet Sukarno'nun adını vermeyi kabul etmişti.