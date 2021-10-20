https://tr.sputniknews.com/20211020/financial-times-turkiye-gri-listeye-alinabilir-1049997559.html

Financial Times: Türkiye gri listeye alınabilir

Financial Times: Türkiye gri listeye alınabilir

Türkiye’nin, Malî Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanını engellemede başarılı olamadığı için ‘gri liste’ye... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T11:39+0300

2021-10-20T11:39+0300

2021-10-20T11:39+0300

ekonomi

financial times

ekonomik kriz

ticaret

sermaye

yatırım

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Financial Times’ın haberine göre, FATF perşembe günü Paris’te gerçekleştireceği toplantıda bu kararı onaylayacak. Karar ile birlikte Türkiye’nin halihazırda ülkeye çekmekte zorlandığı dış sermaye yatırımlarının daha da azalabileceği belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, FATF Türkiye’nin Uluslararası İşbirliği İnceleme grubu tarafından özel izlemeye alınması tavsiyesinde bulundu. Gri liste olarak da bilinen bu grubun içerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Güney Sudan ve Yemen gibi ülkeler bulunuyor.39 üyeye sahip FATF kurulunun büyük ihtimalle tavsiyeye uyacağı belirtilirken kaynakların bazıları ise bu onayın sadece bir formalite olacağını vurguladı. FATF’in kendi sitesindeki tanıma göre, gri liste aslında kapsadığı ülkelerin artırılmış bir izlemeye tabi olmasını öngörüyor. FATF, gri listeye alınan bir ülkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhütünde bulunduğunu belirtiyor.

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financial times, ekonomik kriz, ticaret, sermaye, yatırım