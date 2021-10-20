https://tr.sputniknews.com/20211020/flakein-buyukelci-olarak-atanmasi-ankarada-hasimca-sinyal-olarak-algilanabilir-1050010891.html
‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkan Jeff Flake’in, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilmesini değerlendiren Rus uzman Svistunova, bu atamanın... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:44+0300
2021-10-20T16:44+0300
2021-10-20T16:44+0300
türkiye
abd
abd ankara büyükelçiliği
jeff flake
rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler enstitüsü
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Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkan Jeff Flake’in, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilmişini değerlendiren Rus uzman Svistunova, bu atamanın Türkiye’de hasımca sinyal olarak algılanabileceğini belirtti.Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi Irina Svistunova, Sputnik’e açıklamasında, Jeff Flake’in ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanma olasılığını ve olası sonuçlarını değerlendirdi.Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda oldukça gerilimli bir havanın hakim olduğunu söyleyen Svistunova, “Böyle bir durumda, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan bir kişinin büyükelçi olarak atanması Ankara’da ABD’den gelen hasımca bir sinyal olarak algılanabilir. Bu da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme şansını azaltacak” yorumunda bulundu.Diğer yandan Türkiye’ye yönelik politikasını büyükelçilerin değil, Washington’daki idarenin belirlediğini anımsatan Svistunova, “Dolayısıyla birinin büyükelçi olarak atanması, Ankara ve Washington arasındaki gerilimin kaçınılmaz olarak devam edeceği anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.
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abd, abd ankara büyükelçiliği, jeff flake, rusya bilimler akademisi dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler enstitüsü
‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkan Jeff Flake’in, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilmesini değerlendiren Rus uzman Svistunova, bu atamanın Türkiye’de hasımca sinyal olarak algılanabileceğini belirtti.
Türkiye karşıtı söylemiyle öne çıkan Jeff Flake’in, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterilmişini değerlendiren Rus uzman Svistunova, bu atamanın Türkiye’de hasımca sinyal olarak algılanabileceğini belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (İMEMO RAN) kıdemli araştırma görevlisi Irina Svistunova, Sputnik’e açıklamasında, Jeff Flake’in ABD’nin Ankara Büyükelçiliği'ne atanma olasılığını ve olası sonuçlarını değerlendirdi.
Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda oldukça gerilimli bir havanın hakim olduğunu söyleyen Svistunova, “Böyle bir durumda, Türkiye karşıtı açıklamalarda bulunan bir kişinin büyükelçi olarak atanması Ankara’da ABD’den gelen hasımca bir sinyal olarak algılanabilir. Bu da iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme şansını azaltacak” yorumunda bulundu.
Diğer yandan Türkiye’ye yönelik politikasını büyükelçilerin değil, Washington’daki idarenin belirlediğini anımsatan Svistunova, “Dolayısıyla birinin büyükelçi olarak atanması, Ankara ve Washington arasındaki gerilimin kaçınılmaz olarak devam edeceği anlamına gelmiyor” ifadesini kullandı.