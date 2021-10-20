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https://tr.sputniknews.com/20211020/guatemalada-emekli-askerler-kongre-binasini-basti-1049992503.html
Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı
Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker güvenlik... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T08:23+0300
2021-10-20T08:21+0300
dünya
guatemala
kongre
kongre binası
kongre baskını
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Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.Kongre'dekiler tahliye edildiİçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.
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guatemala, kongre, kongre binası, kongre baskını

Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı

08:23 20.10.2021
© AFP 2021Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı
Guatemala'da emekli askerler kongre binasını bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021
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Orta Amerika ülkesi Guatemala'da, iç savaş yılları sırasında görev yaptıkları dönem için hükümetten tazminat talep eden yüzlerce emekli asker güvenlik güçleriyle çatıştı.
Guatemala medyası La Prensa'ya göre, başkentin tarihi merkezinde bir araya gelen emekli askerlerin başlattıkları yürüyüş, günün ilerleyen saatlerinde polisle çatışmaya dönüştü.
Protestolara katılan eski askerlerden bazılarının polise taş atması üzerine güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi.
Gösteriler devam ederken eylemcilerden bir grup, polisin karşı koymasına rağmen Kongre'nin giriş kapılarını kırarak binaya zorla girdi.
Kongre binasını iki saat boyunca işgal eden göstericiler, bazı milletvekillerinin ofislerini ateşe verdi, otopark alanındaki 3 aracı da yaktı.
Ulusal Umut Birimi (UNE) partisi milletvekilli Carlos Barreda, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kongre'de kapana kısılmış meslektaşlarımız var. Güvenlik güçleri, acilen duruma müdahale etmeli." ifadesini kullandı.

Kongre'dekiler tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Guatemala Cumhuriyeti Kongresi'nde mahsur kalan personelin tamamının tahliyesinin sağlandığı bildirildi.
Protestoculardan bazılarının gözaltına alındığını duyuran bakanlık, eylemcilerden kanunlara saygı duymasını istedi.
Guatemala'da 1960-1996 iç savaş yılları sırasında görev yapan emekli askerler, kendileri için maddi tazminat sağlayan yasa tasarısının Kongre'de kabul edilmesini talep ediyor.
Guatemala'da iç savaş mağdurları, dullar ve yetimler için tazminat yasası var, ancak silahlı kuvvetlere mensup kişileri kapsamıyor. Resmi rakamlara göre iç savaş döneminde 300 bin asker görev yaptı.
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