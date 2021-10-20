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Hastaları eğlence için öldüren hemşire, idam cezasıyla karşı karşıya
Hastaları eğlence için öldüren hemşire, idam cezasıyla karşı karşıya
ABD'de bir hemşire, dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmekle suçlanıyor. Yasalara göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:17+0300
2021-10-20T12:17+0300
yaşam
abd
hemşire
idam cezası
hava
eğlence
iğne
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ABD 'eğlence için' hastalarını öldüren William Davis isimli hemşireyi konuşuyor. Hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile suçlanıyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezasına çaptırılabilir. Savcı Chris Gatewood, Davis'i 'seri katil' olarak tanımladı ve jüriye Davis'in kurbanlarını arter hatlarına hava enjekte ederek kasten öldürdüğü söylendi. Savcı cinayetlerin nedeni olarak 'insanları öldürmeyi sevmesi'ni gösterdi.Bölge Savcısı, "Bu dört hastayı öldürdü. Bunu bilerek yaptı. Bunu arter hatlarına hava enjekte ederek yaptı. Bu durumun başka bir açıklaması yok" dedi. Soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı. Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu. Davis'in tüm kurbanları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi. Eyalet yasalarına göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
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abd, hemşire, idam cezası, hava, eğlence, iğne

Hastaları eğlence için öldüren hemşire, idam cezasıyla karşı karşıya

12:17 20.10.2021
© Flickr / Cat Branchmanuyuşturucu - uyuşturucu bağımlılığı - iğne
uyuşturucu - uyuşturucu bağımlılığı - iğne - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Flickr / Cat Branchman
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ABD'de bir hemşire, dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmekle suçlanıyor. Yasalara göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
ABD 'eğlence için' hastalarını öldüren William Davis isimli hemşireyi konuşuyor.

Hemşire dört hastayı kasten hava enjekte ederek öldürmek ile suçlanıyor. İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Hallsville'de yaşayan 37 yaşındaki hemşire idam cezasına çaptırılabilir. Savcı Chris Gatewood, Davis'i 'seri katil' olarak tanımladı ve jüriye Davis'in kurbanlarını arter hatlarına hava enjekte ederek kasten öldürdüğü söylendi. Savcı cinayetlerin nedeni olarak 'insanları öldürmeyi sevmesi'ni gösterdi.

Bölge Savcısı, "Bu dört hastayı öldürdü. Bunu bilerek yaptı. Bunu arter hatlarına hava enjekte ederek yaptı. Bu durumun başka bir açıklaması yok" dedi.

Soruşturma kapsamında polis hastanın güvenlik kameralarını mercek altına almıştı. Elde edilen görüntülerde Davis'in hava enjekte ettiği hastalarının ölmelerini monitörden takip ettiği anlar yer alıyordu.

Davis'in tüm kurbanları Haziran 2017 ile Ocak 2018 arasında kalp ameliyatı geçirmişlerdi. Eyalet yasalarına göre, Davis'in idam ya da ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.
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