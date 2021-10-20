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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211020/hazine-alacaklari-eylul-sonu-itibariyla-177-milyar-lira-1050018590.html
Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira
Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira
Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:53+0300
2021-10-20T19:53+0300
2021-10-20T19:53+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
alacak
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3.1 milyar lira tahsil edildi.
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hazine ve maliye bakanlığı, alacak
Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira
Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3.1 milyar lira tahsil edildi.