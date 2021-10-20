https://tr.sputniknews.com/20211020/hazine-alacaklari-eylul-sonu-itibariyla-177-milyar-lira-1050018590.html

Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira

Hazine alacakları Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira

Hazine alacakları, Eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T19:53+0300

2021-10-20T19:53+0300

2021-10-20T19:53+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

alacak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104046/04/1040460463_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_025759864779a50e5838c4c1f9ad11a8.jpg

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.Buna göre, hazine alacakları, eylül sonu itibarıyla 17.7 milyar lira olarak gerçekleşti. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 9.5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 3.1 milyar lira tahsil edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hazine ve maliye bakanlığı, alacak