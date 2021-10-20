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İngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebilir
İngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebilir
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip Koronavirüs salgınının hala tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, kış aylarında günlük 100 bin Covid-19 vakası... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:53+0300
2021-10-20T23:53+0300
koronavirüs
ingiltere
hasta
pandemi
koronavirüs
vaka sayısı
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Javid, Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, artan vaka sayıları karşısında İngiltere'nin alacağı tedbirleri ve aşılama programının önemini anlattı.Bakan Javid, yeni Kovid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti."AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu."Virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız"Bakan Javid, hastaneye yatışların günde 1000 civarında olduğunu kaydederek, kış aylarında vaka sayılarının günde 100 bine ulaşabileceğini ifade etti.Javid, "Bu salgın bitmedi. Hepimiz bu virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız. Bu noktada B planımızı uygulamayacağız ancak teyakkuzda olacağız." dedi.Ülkede durumun daha zorlu hale gelmesi halinde "acil durum" önlemlerinin hazır olduğunu söyleyen Javid, ancak henüz o noktada olmadıklarının altını çizdi.Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Kovid-19 nedeniyle şu anda sınırda olduğu değerlendirmelerine ilişkin, "NHS'nin şu anda karşı karşıya olduğu baskıların sürdürülemez olduğuna inanmıyoruz." yorumunda bulundu.'Aşı programımızı güçlendireceğiz'Aşı ile virüs arasında bir yarışta olduklarını ve bu yarışta önde olmalarına rağmen aradaki farkın daraldığını söyleyen Javid, birçoğunun çabalarıyla bugüne kadar geldiklerini fakat kış ayları yaklaşırken aşı programına ağırlık vereceklerinin altını çizdi.Javid, "Bu nedenle, birincil savunma hattımız olarak aşılama programımızı güçlendirerek liderliğimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.Bakan Javid, yeni Kovid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti."AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.Hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 arttıİngiltere'de dün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Kovid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.Ayrıca, dün 223 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana virüse bağlı en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi.
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ingiltere, hasta, pandemi, koronavirüs, vaka sayısı

İngiltere Sağlık Bakanı: Kış aylarında günlük 100 bin Kovid-19 vakası görülebilir

23:53 20.10.2021
© AFP 2021 / TOLGA AKMENLondra koronavirüs
Londra koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021 / TOLGA AKMEN
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İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip Koronavirüs salgınının hala tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, kış aylarında günlük 100 bin Covid-19 vakası görülebileceği uyarısında bulundu.
Javid, Kovid-19 salgınına ilişkin düzenlenen basın toplantısında, artan vaka sayıları karşısında İngiltere'nin alacağı tedbirleri ve aşılama programının önemini anlattı.
Bakan Javid, yeni Kovid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti.
"AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"Virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız"

Bakan Javid, hastaneye yatışların günde 1000 civarında olduğunu kaydederek, kış aylarında vaka sayılarının günde 100 bine ulaşabileceğini ifade etti.
Javid, "Bu salgın bitmedi. Hepimiz bu virüsün uzun vadede bizimle olacağını ve bir tehdit olmaya devam edeceğini hatırlamalıyız. Bu noktada B planımızı uygulamayacağız ancak teyakkuzda olacağız." dedi.
Ülkede durumun daha zorlu hale gelmesi halinde "acil durum" önlemlerinin hazır olduğunu söyleyen Javid, ancak henüz o noktada olmadıklarının altını çizdi.
Javid, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Kovid-19 nedeniyle şu anda sınırda olduğu değerlendirmelerine ilişkin, "NHS'nin şu anda karşı karşıya olduğu baskıların sürdürülemez olduğuna inanmıyoruz." yorumunda bulundu.

'Aşı programımızı güçlendireceğiz'

Aşı ile virüs arasında bir yarışta olduklarını ve bu yarışta önde olmalarına rağmen aradaki farkın daraldığını söyleyen Javid, birçoğunun çabalarıyla bugüne kadar geldiklerini fakat kış ayları yaklaşırken aşı programına ağırlık vereceklerinin altını çizdi.
Javid, "Bu nedenle, birincil savunma hattımız olarak aşılama programımızı güçlendirerek liderliğimizi korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.
Bakan Javid, yeni Kovid-19 varyantı AY4.2.'nin ise yayıldığını fakat her zaman yeni varyantlar tespit ettiklerini belirtti.
"AY4.2'nin daha büyük bir tehdit oluşturduğuna inanmak için hiçbir neden olmasa da bir sonraki varyant veya ondan sonraki varyant olabilir" diyen Javid, bu nedenle güçlendirici aşıların çok önemli olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 arttı

İngiltere'de dün açıklanan 43 bin 738 yeni vaka sayısıyla, günlük Kovid-19 vakaları 7 gün üst üste 40 binin üzerine çıktı ve hastanelerdeki hasta sayısı bir haftada yüzde 10 artarak 7 bin 749'a yükseldi.
Ayrıca, dün 223 kişinin hayatını kaybetmesiyle mart ayından bu yana virüse bağlı en yüksek can kaybı sayısı kaydedildi.
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