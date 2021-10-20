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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 49-41 yenen Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T21:36+0300
2021-10-20T21:36+0300
spor
basketbol
yarı final
işitme engelli
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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 49-41 yenerek yarı finale çıktı.İlk çeyreği 18-8 geride kapatan ekip, soyunma odasına da 24-20 geride girdi. Üçüncü çeyreğin sonunda 33-33'le eşitliği bulan Türkiye, final periyodunda da iyi oynayarak sahadan 49-41 galip ayrıldı.Milli takım, yarı finalde 22 Ekim Cuma günü İtalya'yla karşılaşacak.
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basketbol, yarı final, işitme engelli

İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı

21:36 20.10.2021
© AAİşitme Engelliler Basketbol Kadın Milli Takımı
İşitme Engelliler Basketbol Kadın Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Ukrayna'yı 49-41 yenen Türkiye Kadın Milli Takımı yarı finale çıktı.
İşitme Engelliler Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, çeyrek finalde Ukrayna'yı 49-41 yenerek yarı finale çıktı.
İlk çeyreği 18-8 geride kapatan ekip, soyunma odasına da 24-20 geride girdi. Üçüncü çeyreğin sonunda 33-33'le eşitliği bulan Türkiye, final periyodunda da iyi oynayarak sahadan 49-41 galip ayrıldı.
Milli takım, yarı finalde 22 Ekim Cuma günü İtalya'yla karşılaşacak.
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