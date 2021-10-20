https://tr.sputniknews.com/20211020/karakoldaki-olum-davasinda-12-polis-iskence-sucuyla-yargilanacak-1050023052.html

Birol Yıldırım'ın gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 12 polis 'işkence' suçundan yargılanacak

Birol Yıldırım'ın gözaltı esnasında ölümüne ilişkin 12 polis 'işkence' suçundan yargılanacak

Özel güvenlik amiri Birol Yıldırım’ın, Esenyurt Polis Karakolu’ndaki şüpheli ölümüne ilişkin 1’i tutuklu 12 polis memuru 'işkence’ suçundan Ağır Ceza... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:15+0300

2021-10-20T23:15+0300

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türkiye

birol yıldırım

esenyurt

karakol

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Tutuklu komiser yardımcısı dahil, toplamda 12 polis memurunun, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve ‘basit yaralama' suçlarından yargılandığı dava dosyasındaki suçlar, ‘işkence yapma' ve ‘işkence sonucu ölüme neden olma' suçlarıyla değişti.Tutuklu komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ile tutuksuz diğer 11 polis memuru, 13 Ocak 2022'de Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.Ne olmuştu?İstanbul'da, Esenyurt Polis Karakolu'nda, 5 Haziran gecesi, özel güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşmişti.Konuyla ilgili soruşturma başlatan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, karakolda görevli 12 polis memuru hakkında, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve ‘basit yaralama' suçlarından dava açmıştı.Komiser yardımcısı İsmail Alperen S. ise, iddianame hazırlanmadan önce, 19 Ağustos tarihinde tutuklanmıştı.Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görülen dava, ‘işkence' ve ‘neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence' oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı ile Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.Yıldırım'ın ailesi ile gözaltına alınan mesai arkadaşı, darp sonucu hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve olaya karıştıkları iddia edilen polis memurları hakkında iddianame düzenlenmişti.İddianamede, biri komiser yardımcısı olmak üzere toplamda 12 memur şüpheli olarak yer almıştı. Komiser yardımcısı İsmail Alperen S., iddianame düzenlenmeden önce tutuklanmıştı.Düzenlenen iddianamede, komiser yardımcısı ile birlikte toplamda 7 memur hakkında Yıldırım'a karşı, ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan üç yıldan 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, Yıldırım’ın mesai arkadaşı Barış Uysal ile oğlu Alihan Uysal'a karşı, ‘basit yaralama' suçundan da ayrı ayrı toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisleri istenmişti.İddianamede, diğer 5 polis memuru hakkında ise, ‘basit yaralama' suçundan 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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birol yıldırım, esenyurt, karakol