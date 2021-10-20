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Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme'den 7 kez ağırlaştırılmış... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T17:58+0300
2021-10-20T17:58+0300
2021-10-20T18:06+0300
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konya, mehmet altun, son dakika
Konya'da aynı aileden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun için istenen ceza belli oldu
17:58 20.10.2021 (güncellendi: 18:06 20.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin iddianamede, sanık Mehmet Altun için 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme'den 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.