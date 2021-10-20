https://tr.sputniknews.com/20211020/koray-avci-arabesk-dinlemek-ve-soylemek-kiroluksa-ben-kroyum-1049989486.html

Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum

Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum

Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Koray Avcı, "Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T02:41+0300

2021-10-20T02:41+0300

2021-10-20T02:41+0300

yaşam

arabesk

müzik

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Şarkıcı Koray Avcı Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Avcı, "Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyz almışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır. Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var" dedi.Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur" açıklaması ile ilgili şöyle konuştu:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arabesk, müzik