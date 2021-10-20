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Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum
Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum
Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Koray Avcı, "Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T02:41+0300
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arabesk
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Şarkıcı Koray Avcı Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Avcı, "Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyz almışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır. Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var" dedi.Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur" açıklaması ile ilgili şöyle konuştu:
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arabesk, müzik

Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum

02:41 20.10.2021
© DHAKoray Avcı
Koray Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Selçuk Ural'ın başlattığı "Arabesk dinleyen kırodur" tartışmasına katılan Koray Avcı, "Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum" dedi
Şarkıcı Koray Avcı Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Avcı, "Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyz almışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır. Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var" dedi.
Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur" açıklaması ile ilgili şöyle konuştu:
"O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum...Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın, kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Müslüm baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık."
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