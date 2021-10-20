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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211020/lpg-otogaza-22-kurus-zam-1050010084.html
LPG otogaza 22 kuruş zam
LPG otogaza 22 kuruş zam
LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacak. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T16:36+0300
2021-10-20T16:36+0300
2021-10-20T16:47+0300
ekonomi
benzin
zam
motorin
lpg
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LPG'ye bir zam daha geldi. EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin ve benzin zamlarıMotorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html
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benzin, zam, motorin, lpg
LPG otogaza 22 kuruş zam 16:36 20.10.2021 (güncellendi: 16:47 20.10.2021)
LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacak.
LPG'ye bir zam daha geldi.
EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.
Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak.
Motorin ve benzin zamları
Motorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.
Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.