https://tr.sputniknews.com/20211020/lpg-otogaza-22-kurus-zam-1050010084.html

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacak. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T16:36+0300

2021-10-20T16:36+0300

2021-10-20T16:47+0300

ekonomi

benzin

zam

motorin

lpg

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LPG'ye bir zam daha geldi. EPGİS, LPG otogazda bu gece yarısından itibaren 22 kuruşluk zam uygulanacağını açıkladı.Zam, pompa fiyatlarına yansıyacak. Motorin ve benzin zamlarıMotorinin litre fiyatı dün 23 kuruş zamlanmıştı. Böylece motorinin pompa fiyatı son 10 günde toplamda 87 kuruş zamlanmış oldu.Motorin, benzin ve LPG’de ÖTV sıfırlandığı için zamlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211015/zam-haberi-sonrasi-benzin-istasyonlarinda-kuyruklar-olustu--1049864054.html

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benzin, zam, motorin, lpg