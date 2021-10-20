Meksika'da müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde vefat eden süt ürünleri fabrikası sahibi işadamı Carlos Santiago Gomez’e bir cenaze töreni düzenlendi.Müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreninde Gomez’in çalışanlarından biri ise peynir topu kostümü giyerek cenazede dans etti. Katılımcılar, Gomez’in kendisine böyle bir cenaze törenin düzenlenmesinden kesinlikle memnun olacağını belirtti. Cenaze töreninin ardından süt ürünleri şirketi sosyal medya hesabından açıklama yaparak, törene katılan ve sevgilerini ifade eden herkese teşekkür etti.
Meksika'da vefat eden süt ürünleri fabrikası sahibi Carlos Santiago Gomez'e müzikli, danslı ve havai fişekli cenaze töreni düzenlendi. Katılımcılar, Gomez’in kendisine böyle bir cenaze törenin düzenlenmesinden kesinlikle memnun olacağını belirtti.
Meksika’nın Oaxaca eyaletinde vefat eden süt ürünleri fabrikası sahibi işadamı Carlos Santiago Gomez’e bir cenaze töreni düzenlendi.