Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti

Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

Nepal genelinde 3 gündür etkisini şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 77 bölgesinden 20’si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği, 22 kişinin yaralandığını, 27 kişiden halen haber alınamadığı ve 27 evin kalıcı hasar gördüğü ifade edildi.Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, "24 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'in Panchthar bölgesi en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği bölge olurken onu, 13 ölü ile Ilam ve 12 ölü ile Doti izledi. Bajhang Bölgesi'nde hala 21'den fazla kayıp var, Jumla'da 1, Pyuthan'da 2 ve Ilam'da 3 kişi kayıp" ifadelerini kullandı.Türkiye'den Hindistan ve Nepal’de sel ve heyelanlarda ölenler için taziye mesajıDışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’deki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.Söz konusu facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, dost Nepal ve Hindistan halkları ile hükûmetlerine Türkiye’nin içten taziyelerinin iletildiği belirtilen açıklamada yaralılar için acil şifalar dilendiği ve daha fazla can kaybı yaşanmamasının umut edildiği kaydedildi.

