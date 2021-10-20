https://tr.sputniknews.com/20211020/nepali-vuran-sel-ve-heyelanda-bilanco-artiyor-77-olu-1050017828.html
Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti
Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti
Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T19:38+0300
2021-10-20T19:38+0300
2021-10-20T19:48+0300
dünya
türkiye
nepal
sel
heyelan
dışişleri bakanlığı
açıklama
felaket
ölü
ölü sayısı
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Nepal genelinde 3 gündür etkisini şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 77 bölgesinden 20’si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği, 22 kişinin yaralandığını, 27 kişiden halen haber alınamadığı ve 27 evin kalıcı hasar gördüğü ifade edildi.Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, "24 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'in Panchthar bölgesi en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği bölge olurken onu, 13 ölü ile Ilam ve 12 ölü ile Doti izledi. Bajhang Bölgesi'nde hala 21'den fazla kayıp var, Jumla'da 1, Pyuthan'da 2 ve Ilam'da 3 kişi kayıp" ifadelerini kullandı.Türkiye'den Hindistan ve Nepal’de sel ve heyelanlarda ölenler için taziye mesajıDışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’deki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.Söz konusu facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, dost Nepal ve Hindistan halkları ile hükûmetlerine Türkiye’nin içten taziyelerinin iletildiği belirtilen açıklamada yaralılar için acil şifalar dilendiği ve daha fazla can kaybı yaşanmamasının umut edildiği kaydedildi.
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türkiye, nepal, sel, heyelan, dışişleri bakanlığı, açıklama, felaket, ölü, ölü sayısı
Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: Ölü sayısı 75'i geçti
19:38 20.10.2021 (güncellendi: 19:48 20.10.2021)
Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiğini, bunlardan 50'den fazlasının ise bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
Nepal genelinde 3 gündür etkisini şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu.
Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin 77 bölgesinden 20’si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye yükseldiği, 22 kişinin yaralandığını, 27 kişiden halen haber alınamadığı ve 27 evin kalıcı hasar gördüğü ifade edildi.
Nepal İçişleri Bakanlığı Afet Yönetimi Dairesi Başkanı Humkala Pandey yaptığı açıklamada, en yüksek can kayıplarının görüldüğü bölgelere ve kayıplara değinerek, "24 kişinin hayatını kaybettiği Nepal'in Panchthar bölgesi en yüksek can kaybı sayısının kaydedildiği bölge olurken onu, 13 ölü ile Ilam ve 12 ölü ile Doti izledi. Bajhang Bölgesi'nde hala 21'den fazla kayıp var, Jumla'da 1, Pyuthan'da 2 ve Ilam'da 3 kişi kayıp" ifadelerini kullandı.
Türkiye'den Hindistan ve Nepal’de sel ve heyelanlarda ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan ve Nepal’deki sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan ve Nepal’in çeşitli bölgelerinde son günlerde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı ve kayıp kişinin olduğu, yağışların her iki ülkede maddi zarara ve can kaybına neden olmaya devam ettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir" ifadesi kullanıldı.
Söz konusu facialarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, dost Nepal ve Hindistan halkları ile hükûmetlerine Türkiye’nin içten taziyelerinin iletildiği belirtilen açıklamada yaralılar için acil şifalar dilendiği ve daha fazla can kaybı yaşanmamasının umut edildiği kaydedildi.