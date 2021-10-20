Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA: ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211020/newcastleda-degisim-basladi-teknik-direktor-steve-bruce-ile-yollar-ayirdi-1050008070.html
Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
Suudi Arabistanlı ortaklara satılan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, teknik direktdör Steve Bruce ile yollarını ayırdı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:48+0300
2021-10-20T15:50+0300
spor
newcastle united
teknik direktör
steve bruce
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050008045_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_854fa2bda2c2b561409e747ea6ec4f55.jpg
İngiltere Premier Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Newcastle United FC, teknik direktör Steve Bruce ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı. NTV'nin aktardığına göre kulüp, sözleşme fesih kararını internet sitesinden duyurdu.İngiltere Premier Ligi'nde geride kalan 8 haftada 3 beraberlik alan ve sahadan 5 kez yenik ayrılarak 19. sırada bulunan Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Yeni konsorsiyon kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı.Yetki konsorsiyumdaİngiltere Premier Ligi'nin satışını onayladığı kulüp yönetimende yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil konsorsiyumda olacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/14/1050008045_92:0:1001:682_1920x0_80_0_0_1a267b9e74017977d3436fe5ca904e63.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
newcastle united, teknik direktör, steve bruce

Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı

15:48 20.10.2021 (güncellendi: 15:50 20.10.2021)
© AFP 2021Steve Bruce
Steve Bruce - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AFP 2021
Abone ol
Suudi Arabistanlı ortaklara satılan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, teknik direktdör Steve Bruce ile yollarını ayırdı.
İngiltere Premier Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Newcastle United FC, teknik direktör Steve Bruce ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı.
NTV'nin aktardığına göre kulüp, sözleşme fesih kararını internet sitesinden duyurdu.
İngiltere Premier Ligi'nde geride kalan 8 haftada 3 beraberlik alan ve sahadan 5 kez yenik ayrılarak 19. sırada bulunan Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Yeni konsorsiyon kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı.

Yetki konsorsiyumda

İngiltere Premier Ligi'nin satışını onayladığı kulüp yönetimende yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil konsorsiyumda olacak.
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:48ABD askeri üssü, bomba ve keskin nişancı ihbarı üzerine kapatıldı
16:44‘Flake’in büyükelçi olarak atanması Ankara’da hasımca sinyal olarak algılanabilir’
16:44Emre Aşık ifade verdi: Mesajda beni öldüreceği yazıyordu
16:43ABD'de domuzdan insana organ nakli deneyi ilk kez başarıyla sonuçlandı
16:42Gürcistan'da Saakaşvili'ye yardım ettiği gerekçesiyle bir kişi daha gözaltına alındı
16:41Ağaç altında bir günlük bebek bulundu
16:38Matviyenko: Federasyon Konseyi Türk meslektaşlarıyla ilişkileri geliştirmeye hazır
16:36LPG otogaza 22 kuruş zam
16:34Belçika'da polisler, maaş ve emeklilik hakları konularında hükümeti protesto etti
16:06Kabulov: Moskova'daki görüşmelerde Taliban'ın tanınması konusu gündeme geldi
16:06Kuzey Kıbrıs'ta zam isteyen 2 firma, akaryakıt akışını kesti
16:06İstanbul'da yolcu seçen taksi sürücüsü: 'Taksim Meydanı'nda 50 euro'ya yolcu taşıyorlar'
16:00AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Gaza ve gaz ithalatına çok bağımlıyız
15:58Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
15:52'Edis Fan Token' saatler içinde tükendi
15:48Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı
15:38Hollanda'da bin 115 çocuk, 'yanlışlıkla' sahtekar ilan edilen ebeveynlerinden alındı
15:37Diyanet 7 bin 800 personel alacak
15:37Bergama Amfi Tiyatrosu'nda kişiye özel koltuklar bulundu
15:28Kent merkezinde yiyecek arayan tilki ile karga aynı karede