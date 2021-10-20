Newcastle'da değişim başladı: Teknik direktör Steve Bruce ile yollar ayrıldı

İngiltere Premier Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Newcastle United FC, teknik direktör Steve Bruce ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı. NTV'nin aktardığına göre kulüp, sözleşme fesih kararını internet sitesinden duyurdu.İngiltere Premier Ligi'nde geride kalan 8 haftada 3 beraberlik alan ve sahadan 5 kez yenik ayrılarak 19. sırada bulunan Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Yeni konsorsiyon kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı.Yetki konsorsiyumdaİngiltere Premier Ligi'nin satışını onayladığı kulüp yönetimende yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil konsorsiyumda olacak.
Suudi Arabistanlı ortaklara satılan İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United, teknik direktdör Steve Bruce ile yollarını ayırdı.
İngiltere Premier Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan Newcastle United FC, teknik direktör Steve Bruce ile yolları karşılıklı anlaşarak ayırdı.
NTV'nin aktardığına göre kulüp, sözleşme fesih kararını internet sitesinden duyurdu.
İngiltere Premier Ligi'nde geride kalan 8 haftada 3 beraberlik alan ve sahadan 5 kez yenik ayrılarak 19. sırada bulunan Newcastle United, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) ile İngiliz iş insanı Amanda Staveley'in PCP Capital Partners şirketi ve David-Simon Reuben kardeşlerin de içinde olduğu bir konsorsiyuma 300 milyon sterlin karşılığında satılmıştı. Yeni konsorsiyon kulübün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı.
Yetki konsorsiyumda
İngiltere Premier Ligi'nin satışını onayladığı kulüp yönetimende yetki Suudi Arabistan hükümetinde değil konsorsiyumda olacak.