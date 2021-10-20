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Rasim Ozan Kütahyalı: Ertuğrul Özkök, halaydan sonra koronavirüse yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı: Ertuğrul Özkök, halaydan sonra koronavirüse yakalandı
Rasim Ozan Kütahyalı, Diyarbakır’da ‘Hafıza Odası’ sergisindeki halay görüntüleri gündem olan Ertuğrul Özkök’ün Kovid-19’a yakalandığını yazdı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:28+0300
2021-10-20T15:36+0300
koronavirüs
ertuğrul özkök
ahmet kaya
rasim ozan kütahyalı
halay
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Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin’in ‘Hafıza Odası’ sergisindeki halay görüntüleri gündem olan gazeteci Ertuğrul Özkök’ün koronavirüse yakalandığı belirtildi. Konuyla ilgili paylaşım Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Diyarbakır’daki halaydan sonra Ertuğrul Özkök maalesef koronavirüse yakalandı. Ben, Gülten Abla(Kaya)’nın Özkök’ü ‘Geçmiş olsun’ diye arayacağına inanıyorum. Ahmet Kaya ne kadar dargın da olsa da Özkök’ün kovid-19 olduğunu öğrense ‘Geçmiş olsun iki gözüm’ diye onu arardı” diye yazdı.Kütahyalı, şunları kaydetti:“Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya’yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım. Öyle bir hava doğmuştu ki halen aktif olan bir savcı beni arayıp yaptığım ‘Ahmet Kaya özel programı’nın TV kaydını istemişti, hepsi gözaltına alınıp sorgulanacaktı.Şimdiki durumu düşününce bunlar sürreel geliyor ama bir dönem bu atmosferi biz vicdanlı Türkler yaratmıştık. Bir Kürd’ün kılına dokunmaya, aleyhine tek kötü söz etmeye korkuyorlardı. Kürtleri 50 sene geriye götüren 7 Haziran 2015 salaklığı ile Kürt düşmanları kazandı.Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim. Yeniden söylüyorum… Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök’ün hatta Fatih Altaylı’nın koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da ‘Geçmiş olsun iki gözüm’ diye arardı bence. Yanlış mıyım Gülten Abla?”
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ertuğrul özkök, ahmet kaya, rasim ozan kütahyalı, halay

Rasim Ozan Kütahyalı: Ertuğrul Özkök, halaydan sonra koronavirüse yakalandı

15:28 20.10.2021 (güncellendi: 15:36 20.10.2021)
© İsmail Küçükkaya / TwitterErtuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz halay çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© İsmail Küçükkaya / Twitter
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Rasim Ozan Kütahyalı, Diyarbakır’da ‘Hafıza Odası’ sergisindeki halay görüntüleri gündem olan Ertuğrul Özkök’ün Kovid-19’a yakalandığını yazdı.
Diyarbakır’da Ahmet Güneştekin’in ‘Hafıza Odası’ sergisindeki halay görüntüleri gündem olan gazeteci Ertuğrul Özkök’ün koronavirüse yakalandığı belirtildi. Konuyla ilgili paylaşım Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi.
Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Diyarbakır’daki halaydan sonra Ertuğrul Özkök maalesef koronavirüse yakalandı. Ben, Gülten Abla(Kaya)’nın Özkök’ü ‘Geçmiş olsun’ diye arayacağına inanıyorum. Ahmet Kaya ne kadar dargın da olsa da Özkök’ün kovid-19 olduğunu öğrense ‘Geçmiş olsun iki gözüm’ diye onu arardı” diye yazdı.
Kütahyalı, şunları kaydetti:
“Gülten Ablam çok iyi bilir ki ben Ahmet Kaya’yı linç edenlerin hepsinin korkudan titremesini sağlamış adamım. Öyle bir hava doğmuştu ki halen aktif olan bir savcı beni arayıp yaptığım ‘Ahmet Kaya özel programı’nın TV kaydını istemişti, hepsi gözaltına alınıp sorgulanacaktı.
Şimdiki durumu düşününce bunlar sürreel geliyor ama bir dönem bu atmosferi biz vicdanlı Türkler yaratmıştık. Bir Kürd’ün kılına dokunmaya, aleyhine tek kötü söz etmeye korkuyorlardı. Kürtleri 50 sene geriye götüren 7 Haziran 2015 salaklığı ile Kürt düşmanları kazandı.
Belki biz de o dönem çok aşırıya gitmiştik, devrimsel süreçlerin hepsinin sonu kötü oluyor. Özeleştiri yapmak lazım. Gülten Abla inan bana Ertuğrul Özkök’ün Ahmet Kaya konusunda özür dilemesi, üzüntüsü çok samimi. Biliyorsun onu en çok ben dövdüm. Bana inanmanı çok isterdim. Yeniden söylüyorum… Ahmet Kaya, Ertuğrul Özkök’ün hatta Fatih Altaylı’nın koronavirüs illetine yakalandığını duysa ne kadar kızgın ve dargın olsa da ‘Geçmiş olsun iki gözüm’ diye arardı bence. Yanlış mıyım Gülten Abla?”
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