https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-elci-taliban-rusyadan-askeri-yardim-talep-etmedi-1050008436.html

Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi

Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi

Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'da bulunan Taliban heyetinin Rusya'da askeri yardım talep etmediğini söyledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T15:58+0300

2021-10-20T15:58+0300

2021-10-20T15:58+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

taliban

ordu

yardım

talep

dmitriy jirnov

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Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmeleri Moskova'da devam ederken gazeteciler Kabil Büyükelçisi Jirnov'a bazı sorular yöneltti.Jirnov, Taliban'ın Rusya'dan askeri yardım talep edip etmediği sorusu karşısında "Hayır, bu kesinlikle söz konusu değil" yanıtını verdi.'Taliban'ın tanınmasını konuşmak için henüz erken'Jirnov, Moskova'daki görüşmeler sırasında Taliban'ı tanıma konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda "Bunu konuşmak için henüz erken" demekle yetindi.'Rusların tahliyesi için yeni sefer düzenlemeye çalışıyoruz'Afganistan'daki Rusya vatandaşlarının ülkelerine tahliyesi için yeni bir sefer düzenleme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Jirnov, kesin tarihi belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi.Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği Moskova formatındaki genişletilmiş Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.

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rusya, taliban, ordu, yardım, talep, dmitriy jirnov