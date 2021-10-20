https://tr.sputniknews.com/20211020/rus-elci-taliban-rusyadan-askeri-yardim-talep-etmedi-1050008436.html
Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'da bulunan Taliban heyetinin Rusya'da askeri yardım talep etmediğini söyledi. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:58+0300
2021-10-20T15:58+0300
2021-10-20T15:58+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
taliban
ordu
yardım
talep
dmitriy jirnov
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Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmeleri Moskova'da devam ederken gazeteciler Kabil Büyükelçisi Jirnov'a bazı sorular yöneltti.Jirnov, Taliban'ın Rusya'dan askeri yardım talep edip etmediği sorusu karşısında "Hayır, bu kesinlikle söz konusu değil" yanıtını verdi.'Taliban'ın tanınmasını konuşmak için henüz erken'Jirnov, Moskova'daki görüşmeler sırasında Taliban'ı tanıma konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda "Bunu konuşmak için henüz erken" demekle yetindi.'Rusların tahliyesi için yeni sefer düzenlemeye çalışıyoruz'Afganistan'daki Rusya vatandaşlarının ülkelerine tahliyesi için yeni bir sefer düzenleme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Jirnov, kesin tarihi belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi.Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği Moskova formatındaki genişletilmiş Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.
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rusya, taliban, ordu, yardım, talep, dmitriy jirnov
Rus elçi: Taliban, Rusya'dan askeri yardım talep etmedi
Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'da bulunan Taliban heyetinin Rusya'da askeri yardım talep etmediğini söyledi.
Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmeleri Moskova'da devam ederken gazeteciler Kabil Büyükelçisi Jirnov'a bazı sorular yöneltti.
Jirnov, Taliban'ın Rusya'dan askeri yardım talep edip etmediği sorusu karşısında "Hayır, bu kesinlikle söz konusu değil" yanıtını verdi.
'Taliban'ın tanınmasını konuşmak için henüz erken'
Jirnov, Moskova'daki görüşmeler sırasında Taliban'ı tanıma konusunun gündeme gelip gelmeyeceği sorulduğunda "Bunu konuşmak için henüz erken" demekle yetindi.
'Rusların tahliyesi için yeni sefer düzenlemeye çalışıyoruz'
Afganistan'daki Rusya vatandaşlarının ülkelerine tahliyesi için yeni bir sefer düzenleme çalışmaları yürüttüklerini anlatan Jirnov, kesin tarihi belirlemeye çalıştıklarının altını çizdi.
Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın başı çektiği Moskova formatındaki genişletilmiş Afganistan görüşmelerine Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın temsilcileri de katılıyor.