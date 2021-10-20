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Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’dan 30 Ekim-7 Kasım’ı 'çalışmama haftası' ilan etme önerisi
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’dan 30 Ekim-7 Kasım’ı 'çalışmama haftası' ilan etme önerisi
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin 30 Ekim-07 Kasım döneminin ülke genelinde çalışmama haftası ilan edilmesini... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T05:36+0300
2021-10-20T05:36+0300
koronavirüs
rusya
evden çalışma
tatyana golikova
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Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Golikova, söz konusu önerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e götürülmesi planlandığını söyledi.Golikova, aynı zamanda epidemiyolojik durumun ağır olduğu bölgelerde çalışmama günlerinin önümüzdeki cumartesine denk gelen 23 Ekim’den itibaren başlatmalarının önerileceğini ifade etti.Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin çalışmama günleri kapsamında kapalı olacak kuruluş ve müesseselerin ziyareti için QR kod sisteminin devreye alınmasını önerdiği bilgisini verdi.“7 Kasım’dan sonra bölgelere çalışmama günlerinde kapalı kalacak olan alanların ve tesislerin dikkatlice açılmasını öneriyoruz. ‘Dikkatlice’ derken, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla bu yerleri ziyaret etmek için QR kod (sisteminin getirilmesini) kastediyorum” diyen Golikova, bu tür yerlere sadece aşı yaptıranların ve hastalığı geçirenlerin, ayrıca PCR testi yaptıranların girmesine izin verileceğini sözlerine ekledi.Golikova ayrıca Rusya’nın bölgelerinde çalışmama günlerinden başlamak kaydıyla toplu etkinliklerin ziyaret edilmesi için de QR kod sisteminin getirilmesini önerdi.Moskova yönetiminden çalışanların yüzde 30'unun uzaktan çalışmaya aktarılması talimatıBu arada Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki işverenlerin 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşların tümü dahil olmak üzere, çalışanlarının en az yüzde 30'unu 25 Ekim - 25 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan çalışmaya aktarmalarını zorunlu kıldı.Sobyanin’in konuya ilişkin açıklamasında, “25 Ekim 2021’den 25 Şubat 2022’ye kadar Moskova’da faaliyette olan işverenler, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar da dahil olmak üzere, çalışanlarının en az yüzde 30'unu 25 Ekim - 25 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan çalışmaya aktarmakla mükelleftir” ifadelerine yer verildi.Evde kalma düzenlemesiMoskova’da ayrıca 25 Ekim 2021-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan aşı olmamış vatandaşlar için evde kalma düzenlemesi devreye girecek. Bu kişilerin, bahçeli evler olsa da kaldıkları konutları terk etmemesi zorunlu olacak.Kısıtlamalar, koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş ve iyileştikleri tarihten sonra 6 ay geçmemiş kişiler, ayrıca aşının ikinci bileşenini veya tek bileşenli aşı yaptırmış vatandaşlar için geçerli değil.Bununla birlikte Moskova Belediye başkanının talimatnamesi uyarınca insanların temiz havada yürüyüş ve egzersiz yapmasına herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.Vatandaşlar ayrıca tıbbi yardım almak için başvuruda bulunabilecek, mağazaları ziyaret edebilecek ve evcil hayvanlarıyla dolaşabilecek. Çalışan vatandaşlar doktor raporu çıkarma hakkına sahip olacak.
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rusya, evden çalışma, tatyana golikova

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova’dan 30 Ekim-7 Kasım’ı 'çalışmama haftası' ilan etme önerisi

05:36 20.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Fotoğraf bankasına girRusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin 30 Ekim-07 Kasım döneminin ülke genelinde çalışmama haftası ilan edilmesini önerdiğini belirtti.
Rusya hükümeti bünyesindeki Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi'nin toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Golikova, söz konusu önerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e götürülmesi planlandığını söyledi.
Golikova, aynı zamanda epidemiyolojik durumun ağır olduğu bölgelerde çalışmama günlerinin önümüzdeki cumartesine denk gelen 23 Ekim’den itibaren başlatmalarının önerileceğini ifade etti.
Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin çalışmama günleri kapsamında kapalı olacak kuruluş ve müesseselerin ziyareti için QR kod sisteminin devreye alınmasını önerdiği bilgisini verdi.

“7 Kasım’dan sonra bölgelere çalışmama günlerinde kapalı kalacak olan alanların ve tesislerin dikkatlice açılmasını öneriyoruz. ‘Dikkatlice’ derken, koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasını önlemek amacıyla bu yerleri ziyaret etmek için QR kod (sisteminin getirilmesini) kastediyorum” diyen Golikova, bu tür yerlere sadece aşı yaptıranların ve hastalığı geçirenlerin, ayrıca PCR testi yaptıranların girmesine izin verileceğini sözlerine ekledi.
Golikova ayrıca Rusya’nın bölgelerinde çalışmama günlerinden başlamak kaydıyla toplu etkinliklerin ziyaret edilmesi için de QR kod sisteminin getirilmesini önerdi.

Moskova yönetiminden çalışanların yüzde 30'unun uzaktan çalışmaya aktarılması talimatı

Bu arada Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkentteki işverenlerin 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşların tümü dahil olmak üzere, çalışanlarının en az yüzde 30'unu 25 Ekim - 25 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan çalışmaya aktarmalarını zorunlu kıldı.
Sobyanin’in konuya ilişkin açıklamasında, “25 Ekim 2021’den 25 Şubat 2022’ye kadar Moskova’da faaliyette olan işverenler, 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan vatandaşlar da dahil olmak üzere, çalışanlarının en az yüzde 30'unu 25 Ekim - 25 Şubat 2022 tarihleri arasında uzaktan çalışmaya aktarmakla mükelleftir” ifadelerine yer verildi.

Evde kalma düzenlemesi

Moskova’da ayrıca 25 Ekim 2021-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan aşı olmamış vatandaşlar için evde kalma düzenlemesi devreye girecek. Bu kişilerin, bahçeli evler olsa da kaldıkları konutları terk etmemesi zorunlu olacak.
Kısıtlamalar, koronavirüs enfeksiyonu geçirmiş ve iyileştikleri tarihten sonra 6 ay geçmemiş kişiler, ayrıca aşının ikinci bileşenini veya tek bileşenli aşı yaptırmış vatandaşlar için geçerli değil.
Bununla birlikte Moskova Belediye başkanının talimatnamesi uyarınca insanların temiz havada yürüyüş ve egzersiz yapmasına herhangi bir kısıtlama getirilmiyor.
Vatandaşlar ayrıca tıbbi yardım almak için başvuruda bulunabilecek, mağazaları ziyaret edebilecek ve evcil hayvanlarıyla dolaşabilecek. Çalışan vatandaşlar doktor raporu çıkarma hakkına sahip olacak.
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