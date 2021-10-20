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Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı
Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı
Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Gün içinde bin 28 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyucna kaydedilen can kaybı sayısı 226... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T12:31+0300
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koronavirüs
rusya
moskova
pozitif
koronavirüs
koronavirüsle mücadele merkezi
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Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bin 28 artışla 226 bin 353’e yükseldi.Son 24 saatte 34 bin 73 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 94 bin 825’e çıktı.İyileşenlerin sayısı da 25 bin 231 arttı. Pandemide 7 milyon 65 bin 712 kişi koronavirüsü atlattı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijnıy Novgorod bölgesi en çok can kaybının tespit edildiği yerler oldu.Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi de en çok vakanın tespit edildiği yerler.
https://tr.sputniknews.com/20210618/moskova-belediye-baskani-yeni-koronavirus-tedbirlerini-acikladi-1044764709.html
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rusya, moskova, pozitif, koronavirüs, koronavirüsle mücadele merkezi

Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı

12:31 20.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya, koronavirüs, maske
Rusya, koronavirüs, maske - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Gün içinde bin 28 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyucna kaydedilen can kaybı sayısı 226 bin 353’e çıktı.
Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bin 28 artışla 226 bin 353’e yükseldi.
Son 24 saatte 34 bin 73 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 94 bin 825’e çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 25 bin 231 arttı. Pandemide 7 milyon 65 bin 712 kişi koronavirüsü atlattı.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijnıy Novgorod bölgesi en çok can kaybının tespit edildiği yerler oldu.
Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi de en çok vakanın tespit edildiği yerler.
Rusya - Moskova - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.06.2021
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