https://tr.sputniknews.com/20211020/rusyada-iki-gundur-rekor-duzeyde-kovid-19-kaynakli-bin-28-can-kaybi-1049999644.html

Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı

Rusya’da iki gündür rekor düzeyde: Kovid-19 kaynaklı bin 28 can kaybı

Rusya’da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı iki gündür rekor düzeyde. Gün içinde bin 28 kişi hayatını kaybetti. Pandemi boyucna kaydedilen can kaybı sayısı 226... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T12:31+0300

2021-10-20T12:31+0300

2021-10-20T12:31+0300

koronavirüs

rusya

moskova

pozitif

koronavirüs

koronavirüsle mücadele merkezi

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Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Kovid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı bin 28 artışla 226 bin 353’e yükseldi.Son 24 saatte 34 bin 73 yeni vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 8 milyon 94 bin 825’e çıktı.İyileşenlerin sayısı da 25 bin 231 arttı. Pandemide 7 milyon 65 bin 712 kişi koronavirüsü atlattı.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Nijnıy Novgorod bölgesi en çok can kaybının tespit edildiği yerler oldu.Moskova, St. Petersburg ve Moskova bölgesi de en çok vakanın tespit edildiği yerler.

https://tr.sputniknews.com/20210618/moskova-belediye-baskani-yeni-koronavirus-tedbirlerini-acikladi-1044764709.html

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rusya, moskova, pozitif, koronavirüs, koronavirüsle mücadele merkezi