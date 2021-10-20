https://tr.sputniknews.com/20211020/sahibinin-korkmayin-bir-sey-yapmaz-dedigi-pitbull-burnunu-kopardi-1049998913.html

Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull burnunu kopardı

Sahibinin 'Korkmayın bir şey yapmaz' dediği pitbull burnunu kopardı

Samsun'da sahibinin tasmasız dolaştırdığı ve "Korkmayın bir şey yapmaz" dediği pitbull cinsi köpek, Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri'nin burnunu kopardı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T12:21+0300

2021-10-20T12:21+0300

2021-10-20T12:21+0300

türkiye

samsun

saldırı

köpek

pitbull

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Geçen pazartesi, Azerbaycanlı iş insanı Arif Şehri ile eşi Fardina Sehri, sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kaldırımda yürürken, caddedeki bir araçtan tasmasız pitbull cinsi köpek salıverildi. Fardina Sehri’nin korkması üzerine, köpeğin sahibi 'bir şey yapmaz, ısırmaz' uyarısında bulundu. Bunun üzerine Arif Sehri, köpeği sevmek istedi. Ancak bu sırada Sehri, pitbullun saldırısına uğradı. Sehri'nin yüzünü ısırıp burnunu koparan köpek, sahibinin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.Köpeğin sahibinden şikayetçi olduİhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sehri'nin kopan burnunun parçaları arandı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Sehri, tedaviye alındı. Estetik ameliyatı olacağı günü bekleyen Sehri, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.Arif Sehri, "Eşimle beraber evden çıkıp işe gidiyorduk. Bir araba geldi ve köşede durdu. İçinde pitbull cinsi köpek vardı. Köpek bağlı değildi, tasması ve ağızlığı yoktu. Benim eşim köpekten korkuyor. Korkunca boş araziye doğru kaçtı. Ben de bunu görünce eşime bir şey yapmasın diye köpeğe doğru gittim. Köpeğin sahibi o sırada 'korkmayın bir şey yapmaz, ısırmaz' dedi. Bunun üzerine köpeğe doğru sevmek için eğilince bir anda yüzüme atladı ve burnumu kopardı. O anda eşim bağırmaya ve çığlık atmaya başladı. Sonra acili aradık, polis de geldi. Bana burnumun parçalarının nerede olduğunu sordular, o anda anladım ki burnumun durumu çok kötü. Yerde burnumun kopan parçalarını bulduk” dedi.Sehri, "Benim yerimde belki bir çocuk olabilirdi, belki ona daha büyük zarar verebilirdi, belki de öldürebilirdi. Hepimizin bu konuda biraz tedbirli olması gerekiyor. Böyle serbest köpek dolaştırmamamız gerekiyor. Biz burada yaşıyoruz, Allah razı olsun Türkiye'den, Türklerden. Her zaman bize destek oldular, yardım ettiler. Fakat şu anda ben çaresiz kaldım, bu burunla nasıl yaşayabilirim onu bilmiyorum. Bu çok zor bir şey. Sabah eşimin kalkıp sessizce ağladığını görüyorum. Şu anda kendime aynada bakamıyorum. Lütfen insanlar bu konularda daha dikkatli olsunlar, başıboş köpek dolaştırmasınlar" diye konuştu.

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samsun, saldırı, köpek, pitbull