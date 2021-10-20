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Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş
Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T15:01+0300
2021-10-20T15:01+0300
süleyman soylu
politika
recep tayyip erdoğan
osman kavala
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Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıldır Türkiye'yi idare ettiğini, gelinen noktanın bütün dünyayı imrendirecek bir çizgide olduğunu söyledi."Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. AK Parti iktidara başladığında Irak neredeydi Suriye neredeydi? Şimdi onları bir cenderenin içerisine düşürdüler. Birisi istikrarsızlığa mahkum edildi, biz altyapımızı güçlendirdik. Onlar maalesef batının ortaya koyduğu tezgahlarla ve oyunlarla çok mesafe kaybetti. Yıllarca aynı tuzağı bize yaptılar. Batı ile iktisadi, sosyal ve ekonomik olarak aramızı açmak için ellerinden geleni ortaya koydular." diyen Soylu, AK Parti'nin bu makus talihi tersine döndürdüğünü aktardı.Türkiye'de iktidarları döneminde hayata geçirilen hizmetlere değinerek, temeli güçlü atıp, yola güçlü bir şekilde devam etmek için yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin bugün birçok saldırıya karşı içeriden ve dışarıdan güçlü bir şekilde ayakta kaldığını bildiren Soylu, bunun sebebinin AK Parti'nin Türkiye'yi iyi tanıması, Cumhur İttifakı'yla adımlarını güçlü bir şekilde atması, öncelikleri iyi belirlemesi, Türkiye'nin atacağı adımları ciddi şekilde tanzim etmesi olduğunu kaydetti.'Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir'Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Hepimiz bir pandemi dönemi geçirdik. Avrupa'da da Amerika'da hastalar hastanelerde, koridorlarda yattı, hastaneye almadılar. Cumhurbaşkanımız, 'şehir hastanesi yapacağız' dediğinde Meclis'teki eleştiriler başta olmak üzere hakaret boyutuna vardırır bir siyaset ortaya koymaya çalışıldı. Peki kim haklı çıktı? AK Parti ve Tayyip Erdoğan haklı çıktı. Peki bunun olması için pandemiyi mi görmek gerekirdi? Bu siyasi muhalefet hem uzağı hem de yakını göremez. Hastanelerde insanlarımız pandeminin en yüksek olduğu dönemde bile mağdur olmadan, para sorulmadan tedavi edildi. Dünyanın her noktasında yaşlılar ölüme terk edilmişken devletimizin bütün birimleri, sivil toplum örgütleri el birliği oldu. Cumhurbaşkanımızdan muhtarına kadar salgın döneminde vatandaşlarımız ne istiyorlarsa, emekli maaşları, gıdaları evlerine gitti. Dünyanın bir tek noktasında bunun örneği söz konusu değil. Çünkü AK Parti iktidarı Cumhur İttifakı'yla temeli sağlam atmıştır."Türkiye'de herkesin istediği gibi konuşabilme hakkına sahip olduğunu, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu, ülkenin bu konuda çok büyük mesafe aldığını dile getiren Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan o vesayet prangasını, bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle itmiştir. Sadece Türkiye'nin altyapısını, kalkınmasını, demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü geliştirmedi, Cumhur İttifakı'yla bütün dünyanın masumlarının ve mazlumlarının ümidini de artırdı." diye konuştu.'Türkiye olarak en güçlü dönemimizdeyiz'Diyarbakır'ın, 24 saat hayatın yaşandığı, huzurlu bir şehir haline geldiğine işaret eden Soylu, huzurun da ekonomik zenginliğin de birlik ve beraberliğin de Diyarbakır'ın hakkı olduğunu belirtti.Soylu, salgından önce Mardin'den Diyarbakır'a, Siirt'ten Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya kadar turizmin her yere hakim olduğunu dile getirerek, bölgenin şimdi yeniden hareketlenmeye başladığını aktardı.Üniversitelerde öğrencilerin huzur içerisinde okumanın keyfini çıkardığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:"Türkiye olarak da hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz, Allah'ımıza hamdolsun. Elbette dünyada salgından dolayı yaşanan sıkıntılar var. Bunlardan en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Aynı muhalefet acaba bir yerden açık bulabilir miyiz, ülkemizin huzurunu ve moralini bozabilir miyiz diye çaba sarf eden bir muhalefet anlayışı. Bir tek öğrencimizi dışarıda bırakmayız ama bir tek öğrencimizi de sizin kör ideolojilerinizin parçası haline getirmeyiz. Onlar ülkemizi kalkındıracak, ülkemizin geleceğine güçlü adımlar atacaklar."Türkiye'nin çok değiştiğine, eski Türkiye olmadığına dikkati çeken den Soylu, ülkenin herkesin sözünü söyleyebildiği, kimsenin korkmadığı, ürkmediği, cesur olduğu bir duruma geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin, demokratik olarak sözünü söyleyebilecek, geleceğe ümitle bakan insanlar ülkesi olduğunu belirtti.'Ürettiğimiz, yarına ümitle baktığımız günlere hep beraber geldik'Soylu, Türkiye'nin aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya, dünyaya ve ülkenin yarınlarına ümit veren insanların ülkesi olduğuna işaret ederek, yapacakları çok iş olduğunu vurguladı.Diyarbakır'da huzurun 24 saat hakim kılındığını belirten Soylu, "Çocuklarımızın okula rahat gidip gelmesini sağlayan, annelerin evlatlarıyla istediği saatte rahat rahat yürüyebildiği... Hepimiz o günleri hatırlıyoruz. Saat 16.00'dan sonra kepenklerin kapatıldığı, esnafın PKK terör örgütünün haracına mahkum edildiği, FETÖ'nün birçok tezgahının, oyununun olduğu, DEAŞ'ın içimize başka bir fitneyi sokmaya çalıştığı günlerden bugün, ürettiğimiz, yarına ümitle baktığımız, OSB'lerin teker teker dolduğu ve her gün istihdam olarak arttığı günlere hep beraber geldik." şeklinde konuştu.Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, istihdamın, iş kapasitesinin arttığı, herkesin gelip burada fabrika açtığı günlerin yaşandığını aktardı.'2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın'Türkiye'de sağlanan bu gelişmeleri birilerine anlatabilmenin mümkün olmadığına değinen Soylu, şunları kaydetti:"O, Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir, büyüktür. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ'yü tasfiye ettiğimizin mi, dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı insanların 24 saat güven içerisinde yaşamasının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 büyükelçiyle bize Kato Dağı'nın mı hesabını soracaksın? 6-8 Ekim'de gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan'ı tanımayanlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Yürüyüşümüz onurludur, bu ülkenin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var."Bakan Soylu, bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara ders verilmesi gerektiğini belirterek, "Anladınız değil mi kimi söylediğimi? Burada gelip istismar yapıyorlar, Ankara'da, Avrupa'da defle oynuyorlar. HDP'liler öyledir. Bu milletin emeğiyle, itibarıyla, geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu oy ve demokrasiyle sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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süleyman soylu, recep tayyip erdoğan, osman kavala

Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş

15:01 20.10.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş, Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? 2023'ü bekler, yine boynunun ölçüsünü alırsın" dedi.
Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle görüştü.
Soylu, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin 19 yıldır Türkiye'yi idare ettiğini, gelinen noktanın bütün dünyayı imrendirecek bir çizgide olduğunu söyledi.
"Etrafımızdaki coğrafyayı görüyorsunuz. AK Parti iktidara başladığında Irak neredeydi Suriye neredeydi? Şimdi onları bir cenderenin içerisine düşürdüler. Birisi istikrarsızlığa mahkum edildi, biz altyapımızı güçlendirdik. Onlar maalesef batının ortaya koyduğu tezgahlarla ve oyunlarla çok mesafe kaybetti. Yıllarca aynı tuzağı bize yaptılar. Batı ile iktisadi, sosyal ve ekonomik olarak aramızı açmak için ellerinden geleni ortaya koydular." diyen Soylu, AK Parti'nin bu makus talihi tersine döndürdüğünü aktardı.
Türkiye'de iktidarları döneminde hayata geçirilen hizmetlere değinerek, temeli güçlü atıp, yola güçlü bir şekilde devam etmek için yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin bugün birçok saldırıya karşı içeriden ve dışarıdan güçlü bir şekilde ayakta kaldığını bildiren Soylu, bunun sebebinin AK Parti'nin Türkiye'yi iyi tanıması, Cumhur İttifakı'yla adımlarını güçlü bir şekilde atması, öncelikleri iyi belirlemesi, Türkiye'nin atacağı adımları ciddi şekilde tanzim etmesi olduğunu kaydetti.

'Recep Tayyip Erdoğan bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir'

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hepimiz bir pandemi dönemi geçirdik. Avrupa'da da Amerika'da hastalar hastanelerde, koridorlarda yattı, hastaneye almadılar. Cumhurbaşkanımız, 'şehir hastanesi yapacağız' dediğinde Meclis'teki eleştiriler başta olmak üzere hakaret boyutuna vardırır bir siyaset ortaya koymaya çalışıldı. Peki kim haklı çıktı? AK Parti ve Tayyip Erdoğan haklı çıktı. Peki bunun olması için pandemiyi mi görmek gerekirdi? Bu siyasi muhalefet hem uzağı hem de yakını göremez. Hastanelerde insanlarımız pandeminin en yüksek olduğu dönemde bile mağdur olmadan, para sorulmadan tedavi edildi. Dünyanın her noktasında yaşlılar ölüme terk edilmişken devletimizin bütün birimleri, sivil toplum örgütleri el birliği oldu. Cumhurbaşkanımızdan muhtarına kadar salgın döneminde vatandaşlarımız ne istiyorlarsa, emekli maaşları, gıdaları evlerine gitti. Dünyanın bir tek noktasında bunun örneği söz konusu değil. Çünkü AK Parti iktidarı Cumhur İttifakı'yla temeli sağlam atmıştır."
Türkiye'de herkesin istediği gibi konuşabilme hakkına sahip olduğunu, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu, ülkenin bu konuda çok büyük mesafe aldığını dile getiren Soylu, "Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye'nin değil bu coğrafyanın ve insanlığın büyük devrimcisidir. Yıllarca Türkiye'nin üzerine biçilmeye çalışılan o vesayet prangasını, bize layık görülen geri kalmışlığı elinin tersiyle itmiştir. Sadece Türkiye'nin altyapısını, kalkınmasını, demokrasisini ve hukukun üstünlüğünü geliştirmedi, Cumhur İttifakı'yla bütün dünyanın masumlarının ve mazlumlarının ümidini de artırdı." diye konuştu.

'Türkiye olarak en güçlü dönemimizdeyiz'

Diyarbakır'ın, 24 saat hayatın yaşandığı, huzurlu bir şehir haline geldiğine işaret eden Soylu, huzurun da ekonomik zenginliğin de birlik ve beraberliğin de Diyarbakır'ın hakkı olduğunu belirtti.
Soylu, salgından önce Mardin'den Diyarbakır'a, Siirt'ten Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya kadar turizmin her yere hakim olduğunu dile getirerek, bölgenin şimdi yeniden hareketlenmeye başladığını aktardı.
Üniversitelerde öğrencilerin huzur içerisinde okumanın keyfini çıkardığını anlatan Soylu, şöyle konuştu:
"Türkiye olarak da hükümet olarak da parti olarak da en güçlü dönemimizdeyiz, Allah'ımıza hamdolsun. Elbette dünyada salgından dolayı yaşanan sıkıntılar var. Bunlardan en az etkilenen ülkelerden biriyiz. Aynı muhalefet acaba bir yerden açık bulabilir miyiz, ülkemizin huzurunu ve moralini bozabilir miyiz diye çaba sarf eden bir muhalefet anlayışı. Bir tek öğrencimizi dışarıda bırakmayız ama bir tek öğrencimizi de sizin kör ideolojilerinizin parçası haline getirmeyiz. Onlar ülkemizi kalkındıracak, ülkemizin geleceğine güçlü adımlar atacaklar."
Türkiye'nin çok değiştiğine, eski Türkiye olmadığına dikkati çeken den Soylu, ülkenin herkesin sözünü söyleyebildiği, kimsenin korkmadığı, ürkmediği, cesur olduğu bir duruma geldiğini, Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye'nin, demokratik olarak sözünü söyleyebilecek, geleceğe ümitle bakan insanlar ülkesi olduğunu belirtti.

'Ürettiğimiz, yarına ümitle baktığımız günlere hep beraber geldik'

Soylu, Türkiye'nin aynı zamanda etrafındaki coğrafyaya, dünyaya ve ülkenin yarınlarına ümit veren insanların ülkesi olduğuna işaret ederek, yapacakları çok iş olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da huzurun 24 saat hakim kılındığını belirten Soylu, "Çocuklarımızın okula rahat gidip gelmesini sağlayan, annelerin evlatlarıyla istediği saatte rahat rahat yürüyebildiği... Hepimiz o günleri hatırlıyoruz. Saat 16.00'dan sonra kepenklerin kapatıldığı, esnafın PKK terör örgütünün haracına mahkum edildiği, FETÖ'nün birçok tezgahının, oyununun olduğu, DEAŞ'ın içimize başka bir fitneyi sokmaya çalıştığı günlerden bugün, ürettiğimiz, yarına ümitle baktığımız, OSB'lerin teker teker dolduğu ve her gün istihdam olarak arttığı günlere hep beraber geldik." şeklinde konuştu.
Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin Türkiye'nin cazibe merkezi olduğunu, olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, istihdamın, iş kapasitesinin arttığı, herkesin gelip burada fabrika açtığı günlerin yaşandığını aktardı.

'2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın'

Türkiye'de sağlanan bu gelişmeleri birilerine anlatabilmenin mümkün olmadığına değinen Soylu, şunları kaydetti:
"O, Avrupa'nın 10 büyükelçisiyle kol kola girmiş Türkiye'nin üzerine kabus gibi çökmeye çalışıyor. Bakın sorumluluğumuz yüksektir, büyüktür. Bize hesap soracaklarmış, neyin hesabını soracaksınız? Terörü bitirdiğimizin mi, FETÖ'yü tasfiye ettiğimizin mi, dünyanın en büyük havalimanını yaptığımızın mı, bu ülkede ay yıldızlı bayrağımızın ülkemizin her santimetrekaresinde huzur içerisinde dalgalanmasının mı insanların 24 saat güven içerisinde yaşamasının mı hesabını soracaksınız? Neyin hesabını soracaksın Kılıçdaroğlu? Avrupalı 10 büyükelçiyle bize Kato Dağı'nın mı hesabını soracaksın? 6-8 Ekim'de gençlerimizin, insanlarımızın ümitlerini topraklara gömenlere bir daha fırsat vermediğimizin mi hesabını soracaksın? 2023'ü bekler, yine boyunun ölçüsünü alırsın. Tayyip Erdoğan'ı tanımayanlara söylüyorum, Tayyip Erdoğan bu milletin hizmetkarıdır ve bu millet hizmetkarına sonuna kadar sahip çıkacaktır. 10 büyükelçinin şımarttığı bir siyaset nasip etmesin. Yürüyüşümüz onurludur, bu ülkenin, AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın, Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacak çok işi var."
Bakan Soylu, bu ülkeye tekrar huzursuzluğu getirmeye, terörü tekrar musallat etmeye çalışanlara ders verilmesi gerektiğini belirterek, "Anladınız değil mi kimi söylediğimi? Burada gelip istismar yapıyorlar, Ankara'da, Avrupa'da defle oynuyorlar. HDP'liler öyledir. Bu milletin emeğiyle, itibarıyla, geleceğiyle onları oynatmayacağız. Bunu oy ve demokrasiyle sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
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