https://tr.sputniknews.com/20211020/suriye-devlet-baskani-esad-abu-dabi-veliaht-prensi-bin-zayid-ile-isbirligini-guclendirmeyi-gorustu-1050023438.html

Suriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Suriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ele... 20.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-20T23:18+0300

2021-10-20T23:18+0300

2021-10-20T23:18+0300

dünya

suriye

beşar esad

bae

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler de konuşuldu.

https://tr.sputniknews.com/20211014/newsweek-besar-esad-dunya-sahnesine-geri-dondu-1049828564.html

suriye

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