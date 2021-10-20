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https://tr.sputniknews.com/20211020/suriye-devlet-baskani-esad-abu-dabi-veliaht-prensi-bin-zayid-ile-isbirligini-guclendirmeyi-gorustu-1050023438.html
Suriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Suriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ele... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:18+0300
2021-10-20T23:18+0300
2021-10-20T23:18+0300
dünya
suriye
beşar esad
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler de konuşuldu.
https://tr.sputniknews.com/20211014/newsweek-besar-esad-dunya-sahnesine-geri-dondu-1049828564.html
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suriye, beşar esad, bae
Suriye Devlet Başkanı Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi bin Zayid ile işbirliğini güçlendirmeyi görüştü
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ele aldı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon
görüşmesi
gerçekleştirdi.
Suriye Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.
Görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası arenadaki son gelişmeler de konuşuldu.