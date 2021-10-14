Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211014/newsweek-besar-esad-dunya-sahnesine-geri-dondu-1049828564.html
Newsweek: Beşar Esad dünya sahnesine geri döndü
Newsweek: Beşar Esad dünya sahnesine geri döndü
Amerikan dergisi Newsweek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'dünya sahnesine dönmekte olduğunu' yazdı. Esad'ı son sayısının kapağına taşıyan dergi, "Geri... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T19:07+0300
2021-10-14T19:09+0300
dünya
beşar esad
newsweek
abd
suriye
türkiye
iç savaş
haber
dergi
halk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049828539_0:407:747:827_1920x0_80_0_0_f605d144035c1ae0147d431d74c50354.jpg
Dünyanın en çok satan dergilerinden Newsweek, Suriye'deki iç savaşta 10 yıl sonra gelinen noktayı ve Beşar Esad yönetiminin bölge ülkeleriyle normalleşme yoluna giren ilişkilerini son sayısının kapağına taşıdı. Newsweek, dergi kapağında Esad'ın fotoğrafını kullanarak 'Geri döndü' başlığını attı. İlgili analizde de "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dünya sahnesine dönüyor" başlığı kullanılırken, bu durumun 'ABD için bir yenilgi, ABD'nin düşmanları için de bir zafer' olduğu belirtildi.Gazete Duvar'ın aktardığına göre, analizde ABD'nin son Şam büyükelçisi Robert Ford ve Esad'ın üst düzey danışmanı Buseyna Şaban'ın yanı sıra bir dizi uzmanın görüşlerine yer verildi. 10 yıl önce Suriye'de iktidar karşıtı protestolara katılarak Esad yönetiminin tepkisini çeken Ford "Esad iktidarda kalacak" derken, Şaban da Şam yönetiminin Türk ve Amerikan askerlerine çekilme çağrısını yineledi.Uzun analize "10 yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için sonun başlangıcı gelmiş gibi görünüyordu" cümlesiyle başlayan Newsweek, bu süreçte yaşananları ve Şam yönetiminin Arap Birliği dahil dünya tarafından dışlandığını aktararak, "Kısacası Esad uluslararası bir parya haline gelmişti. Fakat şimdi 2021'in alacakaranlığındayız ve Suriye Devlet Başkanı sadece iktidarda kalmakla kalmadı, aynı zamanda dünya sahnesine çarpıcı bir dönüş yapmaya hazır görünüyor" ifadelerini kullandı.Esad'ın şu an kendisinden başka çok az lider seçeneği bulunan Suriye'de güçlü göründüğü yorumu yapan Newsweek, "Ve eski müttefikleri İran ve Rusya'nın yardımıyla, Suriye'nin büyük kısmını kendisini devirmeye çalışan isyancılardan ve cihatçılardan geri almayı başardı. Şimdi, onunla ilişkileri 10 yıl önce kesen ülkelerin birçoğu, ABD'nin iktidarına devam eden itirazına rağmen, bu gerçekliği teslim ederek onu yeniden kabul etmeye başladı" diye yazdı.Haberde Ürdün'ün geçen ay Suriye sınırını açtığına, Arap Birliği'nin de Şam'ın üyeliğini yakın zamanda yeniden kabul etmesinin beklendiğine, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in Şam elçiliklerinin yeniden faaliyete geçtiğine, hatta Joe Biden yönetiminin Esad'a yönelik Sezar yasası yaptırımlarını kısmen hafifletmesinin sonucunda Mısır doğalgazı ile Ürdün yakıtının Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırıldığına dikkat çekildi.ABD'nin son Şam Büyükelçisi: Esad iktidarda kalacakABD'nin son Şam büyükelçisi Robert Ford da, Newsweek'e demecinde "Esad iktidarda kalacak. Suriye muhalefetinin şu an silah yoluyla onu iktidarı bırakmaya mecbur edebileceğini tahayyül etmek imkânsız. Uygun bir alternatif yok" dedi. Ford, Suriye'de ekonomik ve toplumsal açıdan gelinen noktayı 'trajik' diye nitelerken, ABD'nin Rusya ve İran gibi rakiplerinin de çıkarlarının bulunduğu ve onların nüfuz alanlarına denk düşen bölgelere müdahil olmaması gerektiği görüşünü paylaştı.'İstediğimiz sonucu hiçbir şekilde alamayabilirdik'Eski diplomat, "Birçok oyuncudan biriyseniz, [oradaki durumu] tek bir oyuncu kontrol etmez. İran kontrol etmiyor, Rusya tek başına kontrol etmiyor, Esad'ın kendisi bile kontrol etmiyor, Türkler kontrol etmiyor. Gerçekten karmaşık bir etkileşim" diye konuştu. Ford'un, "Oradaki işlerin gidişatını değiştirmek için gereken kaynakları aktarmadık ama kaynakları ciddi miktarda artırmış olsaydık bile istediğimiz sonucu alabileceğimizden emin değilim" sözleri dikkat çekti.Esad'ın danışmanı: ABD ve Türkiye çekilmeden zafer diyemeyizEsad'ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban ise dergiyle söyleşisinde, "Suriye topraklarının tamamı özgürleştirilmedikçe nihai bir Suriye zaferinden söz edemeyiz. Zira ülkemizin bazı yerleri hâlâ Amerikan ve Türk güçleri tarafından işgal edilmiş halde" dedi. Şaban, Washington ile olası bir ilişki konusunda da "ABD'nin askerlerini Suriye'den çektiğini görmeden önce yeni niyetler hakkında konuşamayız" ifadelerini kullandı.'ABD'nin nüfuzu azalıyor'Şaban, savaş sırasında birçok ülkenin Şam'a destek vermesini ABD'nin dünyadaki nüfuzunun azalmasıyla ilişkilendirerek, "Son 10 yıldaki farklı Amerikan yönetimlerindeki politikalara güven duyulmaması, bunun yanı sıra ABD'nin uluslararası hukuku ve uluslararası kurumları sürekli ihlal etmesi, birçok ülke arasında ihtilaf yaratmaya çalışması; bunların hepsi, ABD'nin dünyadaki pozisyonunun ve rolünün gerilemesine yol açtı. Sadece ABD'yle farklı düşünen ülkeler değil, müttefikleri bile Amerikan politikalarına duydukları güveni kaybetmeye başladı" diye konuştu.'Batı'nın tüm propagandası temelsizdi'Suriye'deki ihtilafta bugün yaşanan durumu 'Batı'ya ve dünyaya kanıtlamaya çalıştığı şeye karşı bir zafer' olarak niteleyen Şaban, şu ifadeleri kullandı: "Suriye'ye açılan savaşın ilk kanıtladığı mesaj, Batı'nın bu savaşa dair yaptığı tüm propagandanın temelsiz olduğuydu. Batı medyası Suriye'de yaşananları devlet başkanına karşı bir ayaklanma ve savaşı da bir iç savaş olarak resmetti. Gerçeklik kontrolü ise şunu kanıtlıyor ki, eğer halkı ona karşıysa hiçbir başkan iktidarda kalamaz. Özellikle de terörizm dünya çapında bu kadar çok sayıda ülke tarafından destekleniyor ve finanse ediliyorsa."'BAE, Türkiye'yi İdlib'den çıkarmak istiyor'Newsweek, haber için eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David Schenker'dan da görüş aldı. Bu yılın başlarında yazdığı bir Suriye raporu hakkında bilgi veren Schenker, Arap ülkelerinin son dönemde Şam yönetimiyle yakınlaşmasını şöyle değerlendirdi: "BAE açısından, Esad'ı yeniden entegre etmek ve Suriye'yi yeniden inşa etmek, Türkiye'nin İdlib'deki varlığına son verme vaadini içeriyor; BAE'nin rakibi olan Türkiye, daha fazla sığınmacı akınını engellemek için buraya asker konuşlandırmış durumda. Ürdün, ekonomisini düzeltmek, sığınmacıları geri göndermek, sürekli ticareti yeniden tesis etmek ve Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya kara ulaşımını tekrardan sağlamak istiyor gibi görünüyor. Bu bağlamda, Washington'ın Sezar Yasası kısıtlamaları Ammen'ı rahatsız etmeye devam ediyor."Schenker, İran nüfuzunun Mısır ve İsrail'in bakış açısını da değiştirdiğini, Kahire'nin Şam'ı İran'dan uzaklaştırıp 'Arapçılığı' güçlendirmek istiyor gibi göründüğünü de savundu.
https://tr.sputniknews.com/20210801/esad-basbakan-huseyin-arnusa-suriye-hukumetini-yeniden-kurma-yetkisi-verdi-1045119556.html
https://tr.sputniknews.com/20210914/peskov-putin-ve-esad-afganistani-konustu-1048891823.html
https://tr.sputniknews.com/20211004/suriye-cumhurbaskani-esad-ile-urdun-kralindan-krizin-baslangicindan-bu-yana-ilk-telefon-gorusmesi-1049502421.html
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049828539_0:337:747:897_1920x0_80_0_0_2d34505e87d5e070f2bb203ead25057f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
beşar esad, newsweek, abd, suriye, türkiye, iç savaş, haber, dergi, halk, zafer, kapak, baas partisi

Newsweek: Beşar Esad dünya sahnesine geri döndü

19:07 14.10.2021 (güncellendi: 19:09 14.10.2021)
© FotoğrafNewsweek esad
Newsweek esad - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2021
© Fotoğraf
Abone ol
Amerikan dergisi Newsweek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 'dünya sahnesine dönmekte olduğunu' yazdı. Esad'ı son sayısının kapağına taşıyan dergi, "Geri döndü" manşetini attı.
Dünyanın en çok satan dergilerinden Newsweek, Suriye'deki iç savaşta 10 yıl sonra gelinen noktayı ve Beşar Esad yönetiminin bölge ülkeleriyle normalleşme yoluna giren ilişkilerini son sayısının kapağına taşıdı.
Newsweek, dergi kapağında Esad'ın fotoğrafını kullanarak 'Geri döndü' başlığını attı.
İlgili analizde de "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad dünya sahnesine dönüyor" başlığı kullanılırken, bu durumun 'ABD için bir yenilgi, ABD'nin düşmanları için de bir zafer' olduğu belirtildi.
Gazete Duvar'ın aktardığına göre, analizde ABD'nin son Şam büyükelçisi Robert Ford ve Esad'ın üst düzey danışmanı Buseyna Şaban'ın yanı sıra bir dizi uzmanın görüşlerine yer verildi. 10 yıl önce Suriye'de iktidar karşıtı protestolara katılarak Esad yönetiminin tepkisini çeken Ford "Esad iktidarda kalacak" derken, Şaban da Şam yönetiminin Türk ve Amerikan askerlerine çekilme çağrısını yineledi.
Uzun analize "10 yıl önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için sonun başlangıcı gelmiş gibi görünüyordu" cümlesiyle başlayan Newsweek, bu süreçte yaşananları ve Şam yönetiminin Arap Birliği dahil dünya tarafından dışlandığını aktararak, "Kısacası Esad uluslararası bir parya haline gelmişti. Fakat şimdi 2021'in alacakaranlığındayız ve Suriye Devlet Başkanı sadece iktidarda kalmakla kalmadı, aynı zamanda dünya sahnesine çarpıcı bir dönüş yapmaya hazır görünüyor" ifadelerini kullandı.
Esad'ın şu an kendisinden başka çok az lider seçeneği bulunan Suriye'de güçlü göründüğü yorumu yapan Newsweek, "Ve eski müttefikleri İran ve Rusya'nın yardımıyla, Suriye'nin büyük kısmını kendisini devirmeye çalışan isyancılardan ve cihatçılardan geri almayı başardı. Şimdi, onunla ilişkileri 10 yıl önce kesen ülkelerin birçoğu, ABD'nin iktidarına devam eden itirazına rağmen, bu gerçekliği teslim ederek onu yeniden kabul etmeye başladı" diye yazdı.
Haberde Ürdün'ün geçen ay Suriye sınırını açtığına, Arap Birliği'nin de Şam'ın üyeliğini yakın zamanda yeniden kabul etmesinin beklendiğine, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in Şam elçiliklerinin yeniden faaliyete geçtiğine, hatta Joe Biden yönetiminin Esad'a yönelik Sezar yasası yaptırımlarını kısmen hafifletmesinin sonucunda Mısır doğalgazı ile Ürdün yakıtının Suriye üzerinden Lübnan'a ulaştırıldığına dikkat çekildi.
Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2021
DÜNYA
Esad, Başbakan Hüseyin Arnus’a Suriye hükümetini yeniden kurma yetkisi verdi
1 Ağustos, 11:23

ABD'nin son Şam Büyükelçisi: Esad iktidarda kalacak

ABD'nin son Şam büyükelçisi Robert Ford da, Newsweek'e demecinde "Esad iktidarda kalacak. Suriye muhalefetinin şu an silah yoluyla onu iktidarı bırakmaya mecbur edebileceğini tahayyül etmek imkânsız. Uygun bir alternatif yok" dedi.
Ford, Suriye'de ekonomik ve toplumsal açıdan gelinen noktayı 'trajik' diye nitelerken, ABD'nin Rusya ve İran gibi rakiplerinin de çıkarlarının bulunduğu ve onların nüfuz alanlarına denk düşen bölgelere müdahil olmaması gerektiği görüşünü paylaştı.

'İstediğimiz sonucu hiçbir şekilde alamayabilirdik'

Eski diplomat, "Birçok oyuncudan biriyseniz, [oradaki durumu] tek bir oyuncu kontrol etmez. İran kontrol etmiyor, Rusya tek başına kontrol etmiyor, Esad'ın kendisi bile kontrol etmiyor, Türkler kontrol etmiyor. Gerçekten karmaşık bir etkileşim" diye konuştu.
Ford'un, "Oradaki işlerin gidişatını değiştirmek için gereken kaynakları aktarmadık ama kaynakları ciddi miktarda artırmış olsaydık bile istediğimiz sonucu alabileceğimizden emin değilim" sözleri dikkat çekti.

Esad'ın danışmanı: ABD ve Türkiye çekilmeden zafer diyemeyiz

Esad'ın üst düzey danışmanlarından Buseyna Şaban ise dergiyle söyleşisinde, "Suriye topraklarının tamamı özgürleştirilmedikçe nihai bir Suriye zaferinden söz edemeyiz. Zira ülkemizin bazı yerleri hâlâ Amerikan ve Türk güçleri tarafından işgal edilmiş halde" dedi.
Şaban, Washington ile olası bir ilişki konusunda da "ABD'nin askerlerini Suriye'den çektiğini görmeden önce yeni niyetler hakkında konuşamayız" ifadelerini kullandı.
Putin ile Esad Moskova'da bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2021
DÜNYA
Peskov: Putin ve Esad Afganistan’ı konuştu
14 Eylül, 13:12

'ABD'nin nüfuzu azalıyor'

Şaban, savaş sırasında birçok ülkenin Şam'a destek vermesini ABD'nin dünyadaki nüfuzunun azalmasıyla ilişkilendirerek, "Son 10 yıldaki farklı Amerikan yönetimlerindeki politikalara güven duyulmaması, bunun yanı sıra ABD'nin uluslararası hukuku ve uluslararası kurumları sürekli ihlal etmesi, birçok ülke arasında ihtilaf yaratmaya çalışması; bunların hepsi, ABD'nin dünyadaki pozisyonunun ve rolünün gerilemesine yol açtı. Sadece ABD'yle farklı düşünen ülkeler değil, müttefikleri bile Amerikan politikalarına duydukları güveni kaybetmeye başladı" diye konuştu.

'Batı'nın tüm propagandası temelsizdi'

Suriye'deki ihtilafta bugün yaşanan durumu 'Batı'ya ve dünyaya kanıtlamaya çalıştığı şeye karşı bir zafer' olarak niteleyen Şaban, şu ifadeleri kullandı:
"Suriye'ye açılan savaşın ilk kanıtladığı mesaj, Batı'nın bu savaşa dair yaptığı tüm propagandanın temelsiz olduğuydu. Batı medyası Suriye'de yaşananları devlet başkanına karşı bir ayaklanma ve savaşı da bir iç savaş olarak resmetti. Gerçeklik kontrolü ise şunu kanıtlıyor ki, eğer halkı ona karşıysa hiçbir başkan iktidarda kalamaz. Özellikle de terörizm dünya çapında bu kadar çok sayıda ülke tarafından destekleniyor ve finanse ediliyorsa."

'BAE, Türkiye'yi İdlib'den çıkarmak istiyor'

Newsweek, haber için eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi David Schenker'dan da görüş aldı. Bu yılın başlarında yazdığı bir Suriye raporu hakkında bilgi veren Schenker, Arap ülkelerinin son dönemde Şam yönetimiyle yakınlaşmasını şöyle değerlendirdi:
"BAE açısından, Esad'ı yeniden entegre etmek ve Suriye'yi yeniden inşa etmek, Türkiye'nin İdlib'deki varlığına son verme vaadini içeriyor; BAE'nin rakibi olan Türkiye, daha fazla sığınmacı akınını engellemek için buraya asker konuşlandırmış durumda. Ürdün, ekonomisini düzeltmek, sığınmacıları geri göndermek, sürekli ticareti yeniden tesis etmek ve Suriye üzerinden Türkiye ve Avrupa'ya kara ulaşımını tekrardan sağlamak istiyor gibi görünüyor. Bu bağlamda, Washington'ın Sezar Yasası kısıtlamaları Ammen'ı rahatsız etmeye devam ediyor."
Schenker, İran nüfuzunun Mısır ve İsrail'in bakış açısını da değiştirdiğini, Kahire'nin Şam'ı İran'dan uzaklaştırıp 'Arapçılığı' güçlendirmek istiyor gibi göründüğünü de savundu.
Ürdün ile Suriye arasındaki Cebir Sınır Kapısı yeniden açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2021
DÜNYA
Suriye Devlet Başkanı Esad ile Ürdün Kralı'ndan 2011'den bu yana ilk telefon görüşmesi
4 Ekim, 14:46
450000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:32Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı
19:07Newsweek: Beşar Esad dünya sahnesine geri döndü
19:06Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
19:02Geri sayım başladı: Şehirlerin sular altında kalmasını durdurmak mümkün mü?
18:49RDIF: Arjantin’deki araştırma, Sputnik Light aşısının takviye dozu olarak etkinliğini ortaya koydu
18:48Rus Dışişleri: Taliban heyeti istişarelere katılmak için önümüzdeki hafta Rusya'yı ziyaret edecek
18:43Çip krizi Renault'u da vurdu: Bursa'daki fabrika üretimde değişikliğe gidiyor
18:40Rusya: Suudi Arabistan’dan doğalgazda iş birliğini düşünme teklifi aldık
18:30Çin’de fenomen eski eşini takipçileri izlerken ateşe veren şahıs, idam cezasına çarptırıldı
18:29İletişim Başkanlığı: Türkiye tam bağımsız savunma sanayii hedefine ilerlemeye devam edecektir
18:2618 yıllık eşini öldüren Bülent Cenikli'ye indirimsiz müebbet hapis
18:19Yunanistan, Mısır'la elektrik temini için anlaşma imzaladı
18:06Rusya kasımda dokuz ülke ile uçuşları yeniden başlatacak
18:04Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz
17:54Beykoz Çayırı’nı 'Millet Bahçesi'ne çevirecek karar onaylandı
17:272022 yılı bütçesi yarın açıklanacak
17:25Çavuşoğlu'ndan Taliban heyeti ile görüşmenin ardından açıklama
17:25Sarıgül: Hiç kimse oy için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalı
17:20ABD'de robot köpeğe sniper silahı monte edildi
17:12En geniş katılımlı araştırma: Aşının etkinliği 3 ila 6 ay sonra azalıyor, 3. doz gerekli