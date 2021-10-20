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Türk-İş'den kağıt toplayıcılarına destek: Gecenin yarısında 100 kilogramlık 'çekçek'le geçiniyorlar
Türk-İş'den kağıt toplayıcılarına destek: Gecenin yarısında 100 kilogramlık 'çekçek'le geçiniyorlar
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sokak atık toplayıcılarının yaşadığı sorunlar hepimizin sorunu. İş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak üzere birçok... 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T23:33+0300
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türk-iş
kağıt toplayıcıları
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'ni ziyaretinde, Türk-İş olarak yaklaşık 7 yıldır sokakta atık toplayıcılarına kamuoyunda daha görünür olmaları için destek verdiklerini söyledi.Bu konuda başarıya ulaşıldığını, atık toplayıcılarının artık bakanlıklar düzeyinde muhatap kabul edildiğini belirten Atalay, sokakta atık toplayıcıların adeta çevre gönüllüsü gibi çalıştığını dile getirdi.Atık toplayıcılarının yaptıkları işle ekonomiye ve çevreye katkı sağladığını vurgulayan Atalay, "Gecenin yarısında 100 kilogramı bulan 'çekçek' denilen arabalarıyla evlerini geçindiren insanlar. Yılın sonuna doğru 'iklim değişikliği ve sıfır atık' başlığıyla bir panel düzenleyip bu arkadaşlarımızın sorunlarını ülke gündemine taşımak istiyoruz." diye konuştu.Türkiye'de 500 bine yakın kişinin geçimini sokakta atık toplayıcılığıyla sağladığına dikkati çeken Atalay, "Sokak atık toplayıcılarının yaşadığı sorunlar hepimizin sorunu. İş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak üzere birçok sorunları bulunuyor. Taşıdıkları yükün ağırlığı nedeniyle kas hastalıkları yaşama, bulundukları ortam nedeniyle de bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskleri çok yüksek." ifadelerini kullandı.'Geri dönüşümdeki açığı bizler kapatıyoruz'Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da kamuoyunda görünür ve bilinir olmalarını, kamu tarafından muhatap alınmalarını sağladığı için Türk-İş'e teşekkür etti.Yaptıkları işin çöplerin içerisindeki atıkların ekonomiye kazandırılması olduğunu vurgulayan Karaman, şunları söyledi:Bu yıl Türkiye'de 3,5 milyon ton atık kağıt toplanacağını, bunun ekonomik değerinin de 15 milyar doları bulacağını öngördüklerini belirten Karaman, "Zor ve sağlıksız şartlarda günde 17-18 saat çalışıyoruz. Çalışırken iş kazaları yaşıyoruz ve hastalanıyoruz. Biz bu ülkeye fayda sağlayan, zararı olmayan insanlarız. Toplumun bizim yanlış insanlar olmadığımızı bilmesini istiyoruz. Toplumun bizim yanlış insanlar olmadığımızı bilmesini istiyoruz." diye konuştu.
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türk-iş, kağıt toplayıcıları

Türk-İş'den kağıt toplayıcılarına destek: Gecenin yarısında 100 kilogramlık 'çekçek'le geçiniyorlar

23:33 20.10.2021
© DHAKağıt toplayıcıları
Kağıt toplayıcıları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© DHA
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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Sokak atık toplayıcılarının yaşadığı sorunlar hepimizin sorunu. İş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak üzere birçok sorunları bulunuyor" dedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Sokak Atık Toplayıcıları Derneği'ni ziyaretinde, Türk-İş olarak yaklaşık 7 yıldır sokakta atık toplayıcılarına kamuoyunda daha görünür olmaları için destek verdiklerini söyledi.
Bu konuda başarıya ulaşıldığını, atık toplayıcılarının artık bakanlıklar düzeyinde muhatap kabul edildiğini belirten Atalay, sokakta atık toplayıcıların adeta çevre gönüllüsü gibi çalıştığını dile getirdi.
Atık toplayıcılarının yaptıkları işle ekonomiye ve çevreye katkı sağladığını vurgulayan Atalay, "Gecenin yarısında 100 kilogramı bulan 'çekçek' denilen arabalarıyla evlerini geçindiren insanlar. Yılın sonuna doğru 'iklim değişikliği ve sıfır atık' başlığıyla bir panel düzenleyip bu arkadaşlarımızın sorunlarını ülke gündemine taşımak istiyoruz." diye konuştu.
Türkiye'de 500 bine yakın kişinin geçimini sokakta atık toplayıcılığıyla sağladığına dikkati çeken Atalay, "Sokak atık toplayıcılarının yaşadığı sorunlar hepimizin sorunu. İş sağlığı ve güvenliği konusu başta olmak üzere birçok sorunları bulunuyor. Taşıdıkları yükün ağırlığı nedeniyle kas hastalıkları yaşama, bulundukları ortam nedeniyle de bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskleri çok yüksek." ifadelerini kullandı.

'Geri dönüşümdeki açığı bizler kapatıyoruz'

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman da kamuoyunda görünür ve bilinir olmalarını, kamu tarafından muhatap alınmalarını sağladığı için Türk-İş'e teşekkür etti.
Yaptıkları işin çöplerin içerisindeki atıkların ekonomiye kazandırılması olduğunu vurgulayan Karaman, şunları söyledi:
"Biz bu atıkları çöplerin içerisinden almasak, bunlar çöp depolama alanlarına gider ve ayrıştırılmazsa ekonomik değerini kaybeder. Sadece geçen yıl Türkiye'de 3,3 milyon ton atık kağıt toplandı. Bunun yaklaşık yüzde 80'ini sokakta atık toplayıcıları olarak biz topladık. Bu aslında ülkemizdeki geri dönüşüm sisteminin başarısızlığını da gösteriyor. Geri dönüşümdeki açığı bizler kapatıyoruz. Biz belediyenin yapması gereken işi yaparak, onların ayıbını da örtüyoruz."
Bu yıl Türkiye'de 3,5 milyon ton atık kağıt toplanacağını, bunun ekonomik değerinin de 15 milyar doları bulacağını öngördüklerini belirten Karaman, "Zor ve sağlıksız şartlarda günde 17-18 saat çalışıyoruz. Çalışırken iş kazaları yaşıyoruz ve hastalanıyoruz. Biz bu ülkeye fayda sağlayan, zararı olmayan insanlarız. Toplumun bizim yanlış insanlar olmadığımızı bilmesini istiyoruz. Toplumun bizim yanlış insanlar olmadığımızı bilmesini istiyoruz." diye konuştu.
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