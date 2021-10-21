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124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacak, 'Aras Diriller' isimli... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
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1915 çanakkale köprüsü
gemi
galeri
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platform, 1915 çanakkale köprüsü, gemi, galeri, фото

124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi

14:14 21.10.2021
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BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacak, 'Aras Diriller' isimli platform, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
© AAAğır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk 'Albatross' adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı Aras Driller isimli 'jack-up' olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk 'Albatross' adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı Aras Driller isimli 'jack-up' olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.
© AASabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
© AAToplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.
© DHABirleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
© AAPlatforma KEGM'e ait 'Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Platforma KEGM'e ait 'Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.
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