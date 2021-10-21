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124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacak, 'Aras Diriller' isimli... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T14:14+0300
2021-10-21T14:14+0300
2021-10-21T14:14+0300
multimedya
platform
1915 çanakkale köprüsü
gemi
galeri
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platform, 1915 çanakkale köprüsü, gemi, galeri, фото
124 metre yüksekliğindeki platform suya batırılarak Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
BOTAŞ Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülen 'Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz 3) Projesi İkmal İnşaatı'nda kullanılacak, 'Aras Diriller' isimli platform, suya batırılma işleminin ardından Nene Hatun römorkörü tarafından çekilerek, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
© AA Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk 'Albatross' adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı Aras Driller isimli 'jack-up' olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.
Ağır yük taşıma özelliğine sahip, 265 metre boy ve 43 metre enindeki 34 bin 925 grostonluk 'Albatross' adlı gemiyle 18 Ekim'de Çanakkale'ye getirilen Panama bayraklı Aras Driller isimli 'jack-up' olarak tanımlanan platformun suya batırma işlemi Lapseki'nin Suluca köyü açıklarında tamamlandı.
© AA Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
Sabah saatlerinde bulunduğu bölgeden, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait 'Nene Hatun' Acil Müdahale Gemisi ile çekilen platform, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.
© AA Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.
Toplam yüksekliği 124 metre olan platform köprünün altından geçirilmek için 57 metre suya batırıldı, su yüzeyindeki ayak yüksekliği 67 metreye düşürüldü.
© DHA Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Sharjah Limanı'ndan İstanbul'un Silivriye Limanı'na götürülen platformun geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönle transit gemi geçişlerine kapatıldı.
© AA Platforma KEGM'e ait 'Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.
Platforma KEGM'e ait 'Kurtarma-3, Kurtarma-4, Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-15' römorkörleri ile KEGM-9 Acil Müdahale Botu da eşlik etti.