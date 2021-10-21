https://tr.sputniknews.com/20211021/60-yasindaki-hasta-mr-makinesinin-oksijen-tupunu-yutmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti-1050055366.html

60 yaşındaki hasta, MR makinesinin oksijen tüpünü yutması nedeniyle hayatını kaybetti

60 yaşındaki hasta, MR makinesinin oksijen tüpünü yutması nedeniyle hayatını kaybetti

Güney Kore'de 60 yaşındaki bir hasta, Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) makinesine çekilen 60 kg'lık oksijen tüpünün kafasına çarpması sonucu hayatını... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:46+0300

2021-10-21T18:46+0300

2021-10-21T18:46+0300

yaşam

güney kore

hasta

mr

oksijen tüpü

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Olay perşembe günü ülkenin güneyindeki Gimhae bölgesinde, ismi açıklanmayan bir adamın birden fazla nöbet geçirdikten sonra hayati tehlike altında bir hastanenin MRI odasına götürüldüğü sırada meydana geldi.Independent Türkçe'nin aktardığı haberde, polis müfettişi Choi Tae-yong, MRI odasına neden bir oksijen tankının getirildiğini araştırdıklarını söyledi.South China Morning Post'a konuşan polis memuru, "İnsan hataları olup olmadığını belirlemek için olayı kapsamlı bir şekilde araştıracağız" dedi.Yetkili, dahili oksijen ikmal sisteminin arızalı olabileceğini, bunun da harici bir oksijen tüpü ihtiyacı yaratmış olabileceğini sözlerine ekledi. MRI odasında güvenlik kamerası yoktu.Güçlü manyetik kuvvet nedeniyle MRI makinelerinin etrafında genellikle metal nesneler bulunmaz.Güney Kore hükümetinin yönergelerine göre MR odalarına giren herkesin anahtarlar ve mücevherle dahil manyetik metal nesneleri dışarıda bırakması gerekli.Bunun nedeni MRI tarayıcılarının manyetik alanının gezegeninkinden 60 bin kata kadar daha güçlü olması.2018'de yaşanan benzer bir olaydaysa 32 yaşındaki Hintli bir adam, Mumbai şehrindeki bir hastanede oksijen tüpü taşırken bir MRI makinesine çekildikten sonra hayatını kaybetmişti.10 yıl önce de New York'taki bir hastanede 6 yaşındaki bir çocuk, MRI makinesi tarafından odanın diğer tarafına fırlatılan bir oksijen tüpünün başını ezmesi üzerine yaşamını yitirmişti.Eylüldeyse ABD'nin Salt Lake City bölgesindeki Utah Üniversitesi Hastanesi'nde MRI tarayıcısının 4. kattan birinci kata taşınmasına yardım eden bir işçi, tarayıcının yere düşmesi üzerine hayatını kaybetmişti.

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güney kore, hasta, mr, oksijen tüpü