https://tr.sputniknews.com/20211021/abdde-iki-asinin-takviye-doz-asi-icin-acil-onay-1050027522.html

ABD'de iki aşının takviye doz aşı için acil onay

ABD'de iki aşının takviye doz aşı için acil onay

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreten Moderna ve Johnson&Johnson'un, takviye dozları için yaptığı başvurular onaylandı. 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T02:37+0300

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2021-10-21T02:37+0300

koronavirüs

abd

pfizer

johnson & johnson

aşı

koronavirüs

kovid-19

moderna

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Moderna ve Johnson & Johnson tarafından yapılan her iki Kovid-19 aşısının destekleyici dozlarına "acil kullanım izni" verdi ve ayrıca onaylanan üç aşıdan herhangi birinin "karıştır ve eşleştir" yaklaşımıyla destekleyici olarak kullanılabileceğini bildirdi.FDA'nın açıklamasına göre, 2. doz Kovid-19 aşısını en az 6 ay önce yaptırmış olanlar, 65 yaş üstü veya riskli işlerde çalışan 18 yaş üstü Amerikalılar Moderna takviye aşısını yaptırabilecekken, 18 yaş ve üstü Johnson & Johnson aşısı yaptırmış olanlara ise ilk aşıdan 2 ay sonra destek aşısı uygulanabilecek.FDA'nın gelecek haftalarda Pfizer-BioNTech aşısının 5 ila 11 yaş arası çocuklar için onaylanıp onaylanmayacağına karar vermesi bekleniyor.

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abd, pfizer, johnson & johnson, aşı, koronavirüs, kovid-19, moderna