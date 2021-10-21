https://tr.sputniknews.com/20211021/ak-partili-hamza-dag-yalan-uretim-merkezi-animasyonu-paylasiminin-neden-silindigini-acikladi-1050031798.html
AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı
AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP’ye karşı paylaşılan “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmi hakkındaki düşüncelerini... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T09:47+0300
2021-10-21T09:47+0300
2021-10-21T09:48+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
chp
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
hamza dağ
cumhuriyet halk partisi (chp)
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AK Partili Hamza Dağ, TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı. AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon filminin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu" ifadelerini kullandı.Filmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.
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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, cumhuriyet halk partisi (chp)
AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı
09:47 21.10.2021 (güncellendi: 09:48 21.10.2021)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP’ye karşı paylaşılan “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmi hakkındaki düşüncelerini, "Seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle" diye değerlendirdi.
AK Partili Hamza Dağ, TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı.
AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan Üretim Merkezi
' başlıklı animasyon
filminin neden kaldırıldığına
ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu
" ifadelerini kullandı.
Filmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.