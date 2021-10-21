https://tr.sputniknews.com/20211021/ak-partili-hamza-dag-yalan-uretim-merkezi-animasyonu-paylasiminin-neden-silindigini-acikladi-1050031798.html

AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı

AK Partili Hamza Dağ, 'Yalan Üretim Merkezi' animasyonu paylaşımının neden silindiğini açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP’ye karşı paylaşılan “Yalan Üretim Merkezi” animasyon filmi hakkındaki düşüncelerini... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T09:47+0300

2021-10-21T09:47+0300

2021-10-21T09:48+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

hamza dağ

cumhuriyet halk partisi (chp)

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AK Partili Hamza Dağ, TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı. AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon filminin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu" ifadelerini kullandı.Filmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, hamza dağ, cumhuriyet halk partisi (chp)