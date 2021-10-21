https://tr.sputniknews.com/20211021/altun-yarin-istanbulda-500un-uzerinde-kiymetli-misafiri-agirlayacagiz-1050063717.html

Fahrettin Altun: Yarın İstanbul'da 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız

Fahrettin Altun: Yarın İstanbul'da 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 2019 yılında kurulan Türk Konseyi Medya Forumu'nun ilk buluşmasına Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını belirterek, "Yarın... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Konseyi, 2019 yılında Türk Konseyi Medya Forumu kurulmasına karar vermişti. Ne mutlu bize ki bu forumun ilk buluşmasına biz ev sahipliği yapıyoruz. 'Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek' başlığı ile yarın İstanbul'da Türk dünyasından 500'ün üzerinde kıymetli misafiri ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

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