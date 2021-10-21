https://tr.sputniknews.com/20211021/avrupa-parlamentosu-frontexin-90-milyon--euroluk-kisminin-bloke-edilmesini-istedi-1050058223.html
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T21:24+0300
2021-10-21T21:24+0300
2021-10-21T21:24+0300
ekonomi
avrupa parlamentosu
frontex
ap
euro
bütçe
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AP Bütçe Kontrol Komitesinin 27 Eylül'de oyladığı tasarı, Genel Kurul oturumunda 470 lehte, 96 aleyhte ve 125 çekimser oyla kabul edildi.Buna göre, AP milletvekilleri, Frontex'in gelecek seneki bütçesinin yüzde 12'sine denk gelen 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi.AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.AB’nin 2022 yılı bütçe taslağında, Frontex'e 757 milyon euro kaynak aktarılması öngörülüyordu. Ancak AP Bütçe Kontrol Komitesi, Frontex'in işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasa dışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtiyor.
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avrupa parlamentosu, frontex, ap, euro, bütçe
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın alma konularında iyileştirilmeler yapılana dek dondurulmasını talep etti.
AP Bütçe Kontrol Komitesinin 27 Eylül'de oyladığı tasarı, Genel Kurul oturumunda 470 lehte, 96 aleyhte ve 125 çekimser oyla kabul edildi.
Buna göre, AP milletvekilleri, Frontex'in gelecek seneki bütçesinin yüzde 12'sine denk gelen 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi.
AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.
AB’nin 2022 yılı bütçe taslağında, Frontex'e 757 milyon euro kaynak aktarılması öngörülüyordu. Ancak AP Bütçe Kontrol Komitesi, Frontex'in işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasa dışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtiyor.