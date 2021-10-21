Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211021/avrupa-parlamentosu-frontexin-90-milyon--euroluk-kisminin-bloke-edilmesini-istedi-1050058223.html
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T21:24+0300
2021-10-21T21:24+0300
ekonomi
avrupa parlamentosu
frontex
ap
euro
bütçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104021/16/1040211687_0:83:1025:659_1920x0_80_0_0_197ecc55e4bc6ba8d7c5d62f8f696931.jpg
AP Bütçe Kontrol Komitesinin 27 Eylül'de oyladığı tasarı, Genel Kurul oturumunda 470 lehte, 96 aleyhte ve 125 çekimser oyla kabul edildi.Buna göre, AP milletvekilleri, Frontex'in gelecek seneki bütçesinin yüzde 12'sine denk gelen 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi.AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.AB’nin 2022 yılı bütçe taslağında, Frontex'e 757 milyon euro kaynak aktarılması öngörülüyordu. Ancak AP Bütçe Kontrol Komitesi, Frontex'in işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasa dışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtiyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104021/16/1040211687_18:0:1005:740_1920x0_80_0_0_88d9ae8e9f2dfba8d9c06300e54c4666.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa parlamentosu, frontex, ap, euro, bütçe

Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi

21:24 21.10.2021
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Abone ol
Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in 2022 bütçesinin bir kısmının, temel hakların gözlemi, finans, işe alım ve satın alma konularında iyileştirilmeler yapılana dek dondurulmasını talep etti.
AP Bütçe Kontrol Komitesinin 27 Eylül'de oyladığı tasarı, Genel Kurul oturumunda 470 lehte, 96 aleyhte ve 125 çekimser oyla kabul edildi.
Buna göre, AP milletvekilleri, Frontex'in gelecek seneki bütçesinin yüzde 12'sine denk gelen 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi.
AB’nin bütçesini onaylamak ve uygulanmasını takip etmek AP'nin görev alanına giriyor.
AB’nin 2022 yılı bütçe taslağında, Frontex'e 757 milyon euro kaynak aktarılması öngörülüyordu. Ancak AP Bütçe Kontrol Komitesi, Frontex'in işe alım, mali yönetim, sınır ötesi suç ve yasa dışı göçle mücadele operasyonları konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini belirtiyor.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
22:05ODTÜ'den geçecek yolun proje ihalesi imzalandı
22:04Oyundan alınan Mesut Özil sinirlendi, küfürler savurdu
21:55Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan heyete Türkiye daveti
21:45Dolar'dan yeni rekor: 9.50'yi test etti
21:38Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti
21:36NATO savunma bakanları toplantısı: Karadeniz'e odaklanan Rusya karşıtı master plan onaylandı
21:32Dışişleri Sözcüsü Bilgiç: Ne zaman şartlar uygun olursa Türkiye gerekli harekâtı yapar
21:24Avrupa Parlamentosu, Frontex'in 90 milyon euroluk kısmının bloke edilmesini istedi
21:01Muharrem İnce: Bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, 'biz de varız ittifaka' deriz
20:56Maliye Bakanlığı'ndan gri liste açıklaması: 'Hak edilmeyen bir sonuç'
20:48Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü
20:48Cinayet zanlılarını duvara yansıyan gölgeleri ele verdi
20:47Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin detaylar iddianamede
20:46NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Afganistan'daki terör gruplarını uzaktan vurma imkanı bulunuyor
20:42Kedisini küvette zorla yüzdüren kişi tutuklandı
20:31Rostov'daki nükleer santralde buhar sızıntısı tespit edildi: Bölgedeki radyasyon seviyesi normal
20:30Gazeteci Lütfü Akdoğan hayatını kaybetti
20:21Kabil'de patlama: Elektrikler kesildi
20:17Genetik öğrencisi Buket Yıldırım Kovid-19 projesiyle ödül aldı
20:13Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bilinmeyen bir hastalık en az 165 çocuğun ölümüne neden oldu