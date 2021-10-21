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Belçikalı siyaset bilimci: Rusya ve NATO diplomatik kanallar dahil diyalog için alan bıraktı
Belçikalı siyaset bilimci: Rusya ve NATO diplomatik kanallar dahil diyalog için alan bıraktı
Belçikalı siyaset bilimci Prof. Tanguy de Wilde, Rusya'nın NATO Daimi Misyonu'nun çalışmalarının askıya alınmış olmasına rağmen her iki tarafın, diplomatik... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T01:19+0300
2021-10-21T01:35+0300
dünya
rusya
vladimir putin
nato
joe biden
diyalog
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Belçika'nın Leuven Katolik Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. Tanguy de Wilde, Sputnik’e demecinde Rusya'nın NATO Daimi Misyonu'nun çalışmalarının askıya alınmış olmasına rağmen her iki tarafın, diplomatik kanallar da dahil olmak üzere diyalog için alan bıraktığını savundu.De Wilde, “Bu kesinlikle yeni bir Soğuk Savaş'a doğru atılan adım değil, hala diplomasi söz konusu. Her iki taraf, aralarındaki temasları kesmez” diye konuştu.Rusya’nın Belçika Büyükelçiliği’nin merkezi başkent Brüksel’de bulunan NATO'da Rusya'yı temsil edebileceğine olan inancını dile getiren de Wilde, bu bağlamda Rusya ve önde gelen NATO gücü ABD arasındaki ikili diyaloğun özellikle önemli olduğuna kanaat getirdi.Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'de bir araya geldikleri zirvede diğer konuların yanı sıra silahların azaltılması ve siber saldırılarla mücadele gibi konuların tartışıldığını hatırlatan de Wilde, “İkili temaslar üst düzeyde devam ediyor. Muhtemelen bu tür temaslarda Batı ülkelerinin Rusya'daki büyükelçileri yer alıyor. NATO’ya gelince, Rusya ile belirli askeri konularda yapılan tartışmaların yakın gelecekte sınırlandırılmış olması muhtemel” ifadelerini kullandı.Rusya-NATO Konseyi içindeki iletişimin ikili toplantılardan daha etkili olduğunu kabul eden uzman, Moskova ile ittifak arasındaki ilişkilerde birkaç ay içinde bir miktar ısınma olacağı olasılığını dışlamadı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.
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rusya, vladimir putin, nato, joe biden, diyalog

Belçikalı siyaset bilimci: Rusya ve NATO diplomatik kanallar dahil diyalog için alan bıraktı

01:19 21.10.2021 (güncellendi: 01:35 21.10.2021)
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AFP 2021 / TOBIAS SCHWARZ
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Belçikalı siyaset bilimci Prof. Tanguy de Wilde, Rusya'nın NATO Daimi Misyonu'nun çalışmalarının askıya alınmış olmasına rağmen her iki tarafın, diplomatik kanallar da dahil olmak üzere diyalog için alan bıraktığını belirtti
Belçika'nın Leuven Katolik Üniversitesi'nden siyaset bilimci Prof. Tanguy de Wilde, Sputnik’e demecinde Rusya'nın NATO Daimi Misyonu'nun çalışmalarının askıya alınmış olmasına rağmen her iki tarafın, diplomatik kanallar da dahil olmak üzere diyalog için alan bıraktığını savundu.
De Wilde, “Bu kesinlikle yeni bir Soğuk Savaş'a doğru atılan adım değil, hala diplomasi söz konusu. Her iki taraf, aralarındaki temasları kesmez” diye konuştu.
Rusya’nın Belçika Büyükelçiliği’nin merkezi başkent Brüksel’de bulunan NATO'da Rusya'yı temsil edebileceğine olan inancını dile getiren de Wilde, bu bağlamda Rusya ve önde gelen NATO gücü ABD arasındaki ikili diyaloğun özellikle önemli olduğuna kanaat getirdi.
Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'de bir araya geldikleri zirvede diğer konuların yanı sıra silahların azaltılması ve siber saldırılarla mücadele gibi konuların tartışıldığını hatırlatan de Wilde, “İkili temaslar üst düzeyde devam ediyor. Muhtemelen bu tür temaslarda Batı ülkelerinin Rusya'daki büyükelçileri yer alıyor. NATO’ya gelince, Rusya ile belirli askeri konularda yapılan tartışmaların yakın gelecekte sınırlandırılmış olması muhtemel” ifadelerini kullandı.
Rusya-NATO Konseyi içindeki iletişimin ikili toplantılardan daha etkili olduğunu kabul eden uzman, Moskova ile ittifak arasındaki ilişkilerde birkaç ay içinde bir miktar ısınma olacağı olasılığını dışlamadı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın NATO Daimi Temsilciliği’ndeki çalışanların ülkelerine gönderilmesi karşısında, kendilerinin de NATO Daimi Temsilciliği’nin çalışmalarını 1 Kasım’dan itibaren askıya alacaklarını açıklamıştı.
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