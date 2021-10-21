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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek. 21.10.2021, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
beşiktaş
fırat aydınus
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Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
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galatasaray, beşiktaş, fırat aydınus

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

11:36 21.10.2021 (güncellendi: 11:42 21.10.2021)
© AAFırat Aydınus
Fırat Aydınus - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Süper Lig'in 10. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
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