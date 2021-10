https://tr.sputniknews.com/20211019/sergen-yalcin-4-1lik-lizbon-maglubiyetini-yorumladi-soyleyecek-bir-sey-bulamiyorum-1049985625.html

Sergen Yalçın, 4-1'lik Lizbon mağlubiyetini yorumladı: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'

Sergen Yalçın, 4-1'lik Lizbon mağlubiyetini yorumladı: 'Söyleyecek bir şey bulamıyorum'

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1'lik Sporting Lizbon mağlubiyetine ilişkin olarak, "Üzgünüz, beklediğimiz bir skor değildi. Çok zor bir kulvarda... 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T23:32+0300

2021-10-19T23:32+0300

2021-10-19T23:36+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

sporting lizbon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049465439_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_7c0362e069466bc08be36046280fc96c.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında Beşiktaş sahasında Sporting Lizbon'a 4-1 mağlup oldu.Yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Rakibi analiz ettik ama böyle bir gol göremedik. Batshuayi de çok şanssız, vuruyor ama bir türlü girmiyor. Şans faktörü rakibimizin yanındaydı. Skor, sahada oynanan oyunu yansıtmıyor. Bu maçtan ders çıkarılacak bir şey yok" dedi.Maçın son dakikalarında oyuncularının maçtan koptuğunu belirten Sergen Yalçın, "Son 10 dakikayı saymıyorum. Oyuncularımın psikolojisi bozuldu. Oyun kopmuştu bence. Yorum yapılacak maç değil" ifadesini kullandı.'Bu görüntü fake'Takımı adına işlerin iyi gitmediğini, ortaya konan oyunun 'fake' ve aldatıcı olduğunu anlatan Sergen Yalçın, "Çok sorunlar yaşadık. Hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık. İşler iyi değil. Kaybediyoruz maçları. Gerçek bu değil. Bu görüntü fake. Gerçek görüntü, takımın normal dönmesiyle inşallah ortaya çıkar" dedi.'Derbi maçları her zaman önemlidir'Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray maçını hatırlatan Yalçın, "Derbi maçları her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız. Yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesi gününe iyi hazırlanıp, kazanarak tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Şu anda işler iyi gitmiyor ama toparlanma sürecindeyiz" diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sergen yalçın, beşiktaş, sporting lizbon