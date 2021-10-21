https://tr.sputniknews.com/20211021/bm-finansman-sorunu-nedeniyle-yemendeki-bazi-insani-faaliyetler-yakinda-duracak-1050054765.html

BM: Finansman sorunu nedeniyle Yemen'deki bazı insani faaliyetler yakında duracak

BM: Finansman sorunu nedeniyle Yemen'deki bazı insani faaliyetler yakında duracak

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), finansman sorunu nedeniyle ülkede hayat kurtaran bazı insani faaliyetlere yakında... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T18:34+0300

2021-10-21T18:34+0300

2021-10-21T18:34+0300

dünya

yemen

husiler

iç savaş

birleşmiş milletler (bm)

destek

finansman

insani kriz

ekonomik destek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/17/1042902900_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_282777fc19b0af84c7caa706c7db73be.jpg

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de insani yardım alanındaki finansman sorununa işaret edildi.Açıklamada, "İnsani yardım alanında faaliyet gösteren bazı ortaklar, finansmanın tükenmesi dolayısıyla kısa süre içinde hayat kurtaran müdahalelerini azaltmak veya durdurmak zorunda kalacak" ifadeleri kullanıldı.Faaliyetlerin duracağı alanların sağlık, su, temizlik ve yerinden edilenlerin yaşadığı kamplar gibi hayati sektörleri kapsayacağı belirtildi.OCHA, 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen'de 15 milyondan fazla insanın; su, kanalizasyon ve hijyen alanlarında desteğe ihtiyaç duyduğunu ve bunlardan 8 milyonunun durumunun acil olduğunu vurgulamıştı.Açıklamada, bu alanlarda sağlanan desteğin, gerekli fonun yüzde 7.8'ini geçmediği kaydedilmişti.Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211021/yemen-hukumeti-ic-islemlerde-dovizle-calismayi-yasakladi-1050028335.html

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yemen, husiler, iç savaş, birleşmiş milletler (bm), destek, finansman, insani kriz, ekonomik destek